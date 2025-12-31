پخش زنده
امروز: -
یک خیر نیک اندیش، با اهدای ۱۰ عدد سکه شرایط آزادی ۱۰ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد مالی را در استان فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ستاد دیه اصفهان با تجلیل از این حرکت خداپسند، هدف این خیّر نیکوکار در کمک به ستاد دیه را تلاش برای احیای زندگی افرادی و گفت: در این ماه پر خیر و برکت که ماه نزول رحمت الهی است، امیدواریم شاهد حضور گسترده خیران انسان دوست برای حمایت از این گرفتاران در بند و بازگشتشان به کانون گرم خانواده باشیم.
گرجی زاده افزود:با درخواست این خیر نیک سرشت، با تبدیل سکهها به وجه نقد نیمی از آن برای آزادی زندانیان ناتوان مالی و نیم دیگر با سرمایه گذاری در صندوقهای طرف قرارداد ستاد دیه برای پرداخت تسهیلات به زندانیان مشمول شرایط، اختصاص داده شود.