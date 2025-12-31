به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ستاد دیه اصفهان با تجلیل از این حرکت خداپسند، هدف این خیّر نیکوکار در کمک به ستاد دیه را تلاش برای احیای زندگی افرادی و گفت: در این ماه پر خیر و برکت که ماه نزول رحمت الهی است، امیدواریم شاهد حضور گسترده خیران انسان دوست برای حمایت از این گرفتاران در بند و بازگشتشان به کانون گرم خانواده باشیم.

گرجی زاده افزود:با درخواست این خیر نیک سرشت، با تبدیل سکه‌ها به وجه نقد نیمی از آن برای آزادی زندانیان ناتوان مالی و نیم دیگر با سرمایه گذاری در صندوق‌های طرف قرارداد ستاد دیه برای پرداخت تسهیلات به زندانیان مشمول شرایط، اختصاص داده شود.