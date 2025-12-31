سومین همایش نماز قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه در بندرعباس با شعار نماز، عامل اقتدار و مقاومت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجت‌الاسلام عیسی خالصی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه مدینه منوره در این مراسم گفت: نماز و اقامه آن عامل اقتدار و مقاومت است که انسان باید هم زمان در هر دو زمینه مستحکم و قوی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قنبر درویشی امام جمعه موقت بندرعباس هم گفت: هیچ عبادتی مانند نماز نیست و همه عاقبت بخیری دنیوی و اخروی در نماز است.

بیشتر بخوانید؛ سومین همایش نماز سپاه امام سجاد هرمزگان

سردار محمدهادی سفیدچیان فرمانده قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه هم خاطراتی از نماز رزمندگان هشت سال دفاع مقدس؛ مدافعان حرم و جنگ ۱۲ روزه بیان کرد.

در پایان این همایش از ۲۰ تن از خادمان، مبلغان، دست اندرکاران و متولیان در امر ترویج نماز تجلیل شد.