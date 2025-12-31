به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی این تیم را به شرح زیر اعلام کرد:

یگانه علیاری، ستایش یوسفی، زهرا رستگاری (گیلان)

مبینا جعفری، زینب جعفری (اردبیل)

مبینا خسروی، زینب حسین زاده، مهدیه دیدارخواه، آتیه اسفندی (خراسان شمالی)

اسماء جمالپور، درسا هادیان، مهرسا صادقیان (اصفهان)

صدف فانی، مبینا پارسایی (فارس)

هانیه شفیع خانی، سیده فاطمه حسینی، نازنین فاطمه امیری، ستایش دودانگه (قزوین)

فاطمه سادات سیدجوادی (سمنان)

دینا قربان زاده (مازندران)

اردوی فوق از ۱۸ تا ۲۱ دیماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود. ­