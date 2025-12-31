رئیس دادگستری بم از تلاش‌های قضات و کارمندان در رسیدگی به پرونده‌ها تقدیر کرد و آنان را مجاهدان عرصه عدالت دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام فرحبخش، رئیس دادگستری شهرستان بم، در آیین تجلیل از قضات و کارکنان دستگاه قضایی این شهرستان بم، ضمن تبریک میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع) و امام جواد (ع)، از تلاش‌های شبانه‌روزی قضات و کارمندان در رسیدگی به پرونده‌ها تقدیر کرد و آنان را مجاهدان عرصه عدالت دانست.

رئیس دادگستری بم همچنین یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و امنیت و آرامش امروز کشور را حاصل مجاهدت‌های شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و نیرو‌های نظامی و انتظامی دانست.

فرحبخش در ادامه با اشاره به ایستادگی مردم بم پس از زلزله دی‌ماه، آنان را نمونه‌ای از صبر و وفاداری به انقلاب اسلامی معرفی کرد و گفت: «مردم این شهر همچون نخل‌های بم، سربلند و عزتمند هستند.»

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی خانواده‌های کارکنان قضایی، بر ادامه مسیر عدالت‌خواهی و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.