مراسم روز تکریم پدران آسمانی، به مناسبت سالروز ولادت امام علی (ع) و روز پدر روز پنجشنبه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علیپناه قویدل مسئول تمشیت امور مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: همزمان در سراسر کشور، مراسم روز تکریم پدران آسمانی، به مناسبت سالروز ولادت امام علی (ع) و روز پدر، ساعت ۹ و نیم فردا یازدهم دی ماه در سالن اجتماعات حضرت زهرا (س) سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین برگزار میشود.
وی افزود: در مراسم یاد شده، برنامههای متنوع فرهنگی از جمله مولودیخوانی در فضای شاد اجرا میشود.
این مقام مسئول گفت: در این جشن معنوی، فرزندان شهدا گردهم خواهند آمد تا یکبار دیگر به تاسی از پدران شهیدشان ادامهدهنده راه و اهداف آنان باشند.
قویدل افزود: همچنین در پایان مراسم، مدعوین بر سر مزار شهدای قزوین حضور یافته و ضمن قرائت فاتحه، گلزار شهدا را گلباران خواهند کرد.
وی گفت: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا، اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت همدلی و همبستگی بین فرزندان شهدا از مهمترین اهداف برگزاری مراسم پدران آسمانی است.