به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، زنگ مقاومت با حضور مسئولان و جامعه ورزش در همدان به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با گرامیداشت ایام شهادت سردار سلیمانی و تقارن آن با ماه مبارک رجب گفت: این برنامه با همکاری فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی و با هدف ترویج فرهنگ پهلوانی، جوانمردی و معرفی الگو‌های واقعی ورزش کشور در قالب طرح «پهلوان‌گو» در سراسر کشور برگزار می‌شود.

مهدی میرجلیلی افزود: آشنایی نسل جوان با ورزش زورخانه‌ای به عنوان یک ورزش ملی ـ مذهبی، معرفی پهلوانان واقعی و تجلیل از ورزشکارانی که اخلاق، ایمان و ارزش‌ها را بر مدال و شهرت ترجیح داده‌اند، از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

او با تأکید بر اینکه پهلوانی فراتر از قهرمانی است، گفت: ورزش زورخانه‌ای مدرسه ایثار، وفا و جوانمردی است و مکتب شهید سلیمانی نماد پیوند ورزش، ایمان و خدمت خالصانه به مردم و انقلاب به شمار می‌رود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان هم در این مراسم با اشاره به جایگاه استان در ورزش زورخانه‌ای گفت: بزرگ‌ترین زورخانه بین‌المللی کشور با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی در استان همدان در حال ساخت است.

حقیقی افزود: استان همدان از استان‌های پیشرو در حوزه ورزش زورخانه‌ای به شمار می‌رود و در حال حاضر تمامی شهرستان‌های استان دارای زورخانه فعال هستند.

در پایان این مراسم، از خانواده پنج شهید دوران دفاع مقدس و جنگ دوازده‌روزه با اهدای هدایایی تجلیل شد.