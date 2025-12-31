پخش زنده
امروز: -
برنامههای «اسطورهای از آسمان»، «کتاب فرهنگ»، «راه شب»، «بهار جان» و «عصر هنر»، از شبکههای رادیویی سلامت، فرهنگ و ایران، پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت سالروز میلاد امیرالمؤمنان حضرت علی (ع) و گرامیداشت مقام والای پدر، برنامه «اسطورهای از آسمان»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو سلامت پخش میشود.
این ویژهبرنامه به مناسبت روز پدر با محوریت تجلیل از شهدا، بهویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر، تبیین ویژگیهای سردار سلیمانی و بررسی نقش پدران در چالشهای جامعه امروز، بستری برای تقویت روحیه امید، مقاومت و تعالی فرهنگی فراهم میآورد.
محتوای برنامه با تبیین ویژگیهای شخصیتی شهید سردار سلیمانی و پیوند شخصیت ایشان و شهدای مقاومت با سیره علوی، بر تقویت بعد ملی، امیدآفرین و الهامبخش این الگوها تمرکز دارد.
همچنین، بخشی از برنامه به بررسی جایگاه پدر در جامعه امروز و چالشها و مسائل این مسئولیت اختصاص دارد تا درک واقعبینانهتری از نقش پدران در مواجهه با چالشهای معیشتی، تربیتی و اجتماعی به دست آید.
برنامه «اسطورهای از آسمان»، به تهیهکنندگی ملیحه صادقکاظمی و با اجرای حامدرضا مهتدی و محیا اسناوندی، از بخشهای متنوعی تشکیل شده است که میتوان به بخش «پدر» یعنی گرمی یک خانه اشاره کرد که بازتعریف نقش پدر در خانواده و جامعه امروز است. «یاد علی، نادعلی»، به برقراری ارتباط با نجف اشرف و بیان مفاهیم علوی خواهد پرداخت.
در بخش «سردار دلها»، به بیان ویژگیهای شخصیتی شهید سردار سلیمانی و تبیین پیوند ایشان و شهدای مقاومت به سیره علوی، همراه با تقویت بعد ملی و امیدآفرینی پرداخته خواهد شد.
برنامه «تا همیشه پدر»، به ارائه الگوی مردانگی متعهد و مسئول در کادر درمان و پزشکان مسئول میپردازد.
در برنامه «اسطورهای از آسمان»، کاری از گروه سلامت روان و سلامت معنوی رادیو سلامت، از خانوادههای شهدا دعوت شده تا با تجلیل از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر به عنوان الگوهای مردانگی، روحیه امید، مقاومت و همبستگی اجتماعی تقویت شود.
برنامه «کتاب فرهنگ»،رادیو فرهنگ، چهارشنبه ۱۰ دی ساعت ۲۰:۰۰، به بررسی و معرفی آثار هوشنگ مرادیکرمانی، نویسنده برجسته و اثرگذار ادبیات کودک و نوجوان ایران میپردازد.
این برنامه با تمرکز ویژه بر کتاب «لبخند انار»، تلاش میکند جهان داستانی، زبان روایت و نگاه انسانی این نویسنده نامآشنا را از زوایای مختلف واکاوی کند.
در این برنامه، محسن باقریاصل بهعنوان کارشناس مجری به همراه حامد موسوی، گوینده برنامه، گفتوگوها و بخشهای تحلیلی را هدایت میکنند.
یاشار هدایی، نویسنده و منتقد ادبی، بهعنوان کارشناس با حضور در استودیو، به بررسی جایگاه مرادیکرمانی در ادبیات معاصر، ویژگیهای روایتپردازی او و اهمیت «لبخند انار» در میان آثار این نویسنده میپردازد.
همچنین اکبر خدادادی، نویسنده و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکانونوجوانان استان کرمان، بهصورت تلفنی در برنامه حضور دارد و از منظر تجربههای فرهنگی و زیستبومی، درباره پیوند آثار مرادیکرمانی با اقلیم، کودکی، تربیت و تجربههای زیسته سخن میگوید.
«کتاب فرهنگ»، در این قسمت، بخشهای متنوعی را برای مخاطبان تدارک دیده است؛ از جمله معرفی آثار شاخص هوشنگ مرادیکرمانی، متنخوانیهایی از داستانهای منتخب، بازپخش سخنان خود نویسنده درباره قصهگویی و نوشتن و گزارشهای مردمیکه بازتابدهنده ارتباط مخاطبان با داستانهای این نویسنده محبوب است.
همچنین گزارشی از خانهموزه قصه که خانه این نوبسنده بوده است بهعنوان یکی از فضاهای مرتبط با میراث داستاننویسی و قصهگویی ایرانی، در این برنامه پخش میشود که نگاهی میدانی و شنیداری به اهمیت حفظ خاطره جمعی ادبیات دارد و در ادامه دریاره سینمای اقتباسی از آثار هوشنگ مرادی کرمانی صحبت میشود.
تهیهکنندگی «کتاب فرهنگ»، چهارشنبهها با موضوع بررسی رمان و ادبیات داستانی بر عهده محمد حاجحیدری است و مطهره آخوندی بهعنوان سردبیر و نویسنده، طراحی محتوایی و ساختار روایی برنامه را انجام داده و حمیرا فراتی گزارشگری این قسمت را دنبال کرده است.
برنامه «کتاب فرهنگ»، با هدف معرفی جدی رمانها و آثار داستانی، تقویت سواد ادبی و ایجاد گفتوگوی تخصصی، اما قابل فهم برای عموم مخاطبان، هر چهارشنبه شب، ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰، زنده ازگروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه «راه شب»، همزمان با ایام پرفضیلت اعتکاف، با نگاهی کارشناسانه و معنوی، شنوندگان رادیو ایران را به خلوتی آگاهانه برای خودسازی، نیایش و انس با خدا دعوت میکند.
ویژهبرنامه «راه شب»، در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی به مدت ۳۵ دقیقه، با محوریت قرآنپژوهی، نیایش، خودشناسی و خداشناسی پخش می شود.
این برنامه با شرح و تبیین فقهی و کارشناسانه سنت اعتکاف، به تحلیل فلسفه، آثار و جایگاه این عبادت جمعی در آموزههای اسلامی میپردازد و تلاش میکند مخاطبان را با ابعاد معرفتی و تربیتی این سنت الهی آشنا کند.
پخش سخنرانیهای مذهبی با موضوع اعتکاف، تلاوت ترتیل و تحقیق کوتاه قرآن کریم، ادعیه و مناجاتهای ویژه این ایام از جمله دعای مجیر، زیارت امینالله، زیارت مخصوص رجبیه و اعمالامداود، بخش دیگری از محتوای این برنامه است.
همچنین ارتباط با حرم مطهر رضوی و بررسی آثار دعا، توسل و نیایش در زندگی فردی و اجتماعی، فضای معنوی «راه شب» را غنا میبخشد.
گزارشها و بخشهایی از مساجد سراسر کشور، بهویژه اعتکافهای دانشآموزی و دانشجویی، بیان آداب و اعمال روزهای اعتکاف، گزیده بیانات بزرگان و علما و پخش سخنان وعاظ و خطبای توانا، از دیگر بخشهای این ویژهبرنامه به شمار میرود.
برنامه «راه شب»، با تهیهکنندگی وحید بیات، اجرای حسن همایی و با همراهی کارشناسان مذهبی، تلاشی است برای همنشینی شنوندگان با لحظات ناب خلوت، دعا و بازگشت به خویشتن در شبهای نورانی اعتکاف.
برنامه «بهار جان»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۲:۰۰، در شب ولادت حضرت علی (ع)، به بازخوانی ابعاد مختلف شخصیت، سیره اخلاقی و حکمرانی امیرمومنان میپردازد.
این برنامه با حضور نصرآبادی بهعنوان کارشناسمجری، نگاهی جامع به زندگی و سیره حضرت علی (ع) دارد.
در این برنامه، مروری بر تاریخ فرهنگی و اجتماعی دوران زیست امام علی (ع) صورت میگیرد و نقش ایشان در روابط خانوادگی، همسری و پدری، همچنین تأثیر عاطفی و تربیتی الگوپذیری فرزندان از والدین بررسی میشود.
«بهار جان»، با پرداختن به سیره اخلاقی، حکمرانی علوی، نقش امیرالمؤمنان (ع) در استحکام دین اسلام و الگو بودن ایشان برای جوانان، تلاش دارد تصویری کامل از شخصیت جاودانه آن حضرت ارائه دهد.
بازتاب دیدگاههای اهل سنت درباره جایگاه بیهمتای امام علی (ع)، بیان اشعار شاعران اهل سنت کردزبان، مرور کلام علمای اهل سنت، نقل احادیث و روایتهای معتبر، روایت فضائل امیرمومنان از زبان مردم و تبیین نقش آن حضرت در برپایی عدالت، از دیگر بخشهای این برنامه است.
برنامه «بهار جان»، با گویندگی میثم درویشاسکندری و تهیهکنندگی وحید بیات، از رادیو ایران پخش می شود.
رنامه «عصر هنر»، چهارشنبه ۱۰ دی ساعت ۱۶:۰۰، میزبان بخشهای متنوعی از شعر، کتاب و موسیقی میشود، از یادبود ناصر عبداللهی تا معرفی تازههای حوزه فرهنگ و هنر.
این برنامه با محوریت هنر و ادبیات از ورودی و گاهنما آغاز میشود و در ابتدای برنامه، ترانه «ماه من» از ناصر عبداللهی به مناسبت زادروز این هنرمند فقید پخش خواهد شد.
در ادامه، گفتوگویی با حسین کربلاییطاهر، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر پخش میشود که به معرفی کتاب شعر فاضل نظری اختصاص دارد.
همچنین تینا میرکریمی در گزارشی به معرفی کتاب «آبرنگسازان ارمنی» میپردازد و در بخش پایانی، خوانش شاهنامه با اجرای یارا حقیقی، دانشآموخته زبان و ادبیات فارسی، حالوهوایی ادبی و کلاسیک به برنامه میبخشد.
«عصر هنر» شبکه رادیویی ایران با اجرای شهاب شهرزاد و تهیهکنندگی وحید بیات، تلاش دارد با نگاهی آگاهانه و جذاب، مخاطبان را با تازههای فرهنگ، هنر و ادبیات همراه کند.