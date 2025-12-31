پخش زنده
مردم خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۷ میلیارد تومان به ستاد بازسازی عتبات عالیات کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان گفت: طی سال جاری تاکنون، ۱۷ میلیارد تومان کمکهای مستقیم مردمی به ستاد بازسازی عتبات عالیات صورت گرفت که این کمکها بصورت نقدی و فروش فرش دستباف بوده است.
جوینده افزود: این کمکها برای ساخت صحن حضرت زینب (س) در کربلا و ساخت صحن امام باقر (ع) در کاظمین هزینه شده است.
وی گفت: استان خراسان جنوبی جزو استانهای پیشتاز در کمکهای مردمی به عتبات عالیات است که با توجه به میزان کمکها، در حال حاضر از برنامه سال جلوتر هستیم.