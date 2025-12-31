کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز در خلیج فارس و دریای عمان، تداوم وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی سبب مواج ماندن دریا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز ناپایداری جوی در مناطق شرقی و مرکزی استان پیش بینی می‌شود و تداوم ناپایداری دریایی در خلیج فارس و دریای عمان مورد انتظار است.

او افزود: با تاثیر وزش باد‌های شدید شمالی در جنوب شرق کشور و حاکمیت گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان، امروز نفوذ گرد و غبار به مناطق شرقی و مرکزی استان وپاره‌ای نقاط تنگه هرمز با تاکید بر شهرستان‌های بشاگرد، جاسک، میناب و رودان پیش بینی می‌شود و سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا گاه وزش باد نسبتاً شدید در این مناطق خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود از تردد در این مناطق دریایی خودداری شود و تمهیدات لازم در بنادرغربی و شرقی استان در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا از شدت ناپایداری جوی و دریایی کاسته خواهد شد وبتدریج شرایط آرامی در استان برقرار خواهد شد.

مجتبی حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات استان، از پایان هفته در سایر نقاط استان، افزایش نسبی دمای کمینه پیش بینی می‌شود.