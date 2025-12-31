به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محبوبه رحیمی ۱۵ سال پیش با کمک مادر مرحومش این هنر را در شهرستان خوربیابانک آموخت و سپس تولید این هنر را در شهر‌های خور، فرخی و روستا‌های ایراج، مهرجان و هفتومان رونق داد.

این بانوی هنرمند توانسته تمامی مراحل تبدیل پنبه به نخ و سپس به پارچه کرباس و دوخت و گلدوزی لباس‌های سنتی و امروزی را به بانوان شهرستان آموزش دهد.