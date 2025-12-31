پخش زنده
بانوی جوانی در خوروبیاباک بااحیای هنر کرباس بافی پس از ۸۰ سال زمینه اشتغال پایدار ۳۲ نفر را در شهرستان خوروبیابانک فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محبوبه رحیمی ۱۵ سال پیش با کمک مادر مرحومش این هنر را در شهرستان خوربیابانک آموخت و سپس تولید این هنر را در شهرهای خور، فرخی و روستاهای ایراج، مهرجان و هفتومان رونق داد.
این بانوی هنرمند توانسته تمامی مراحل تبدیل پنبه به نخ و سپس به پارچه کرباس و دوخت و گلدوزی لباسهای سنتی و امروزی را به بانوان شهرستان آموزش دهد.