شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در اطلاعیه ای از مشترکان خواست از کنتور و انشعابات آب در برابر یخ زدگی حفاظت کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در پی افزایش برودت هوا ، نسبت به احتمال یخ‌زدگی کنتورهای آب و لزوم پیشگیری از یخ زدگی شبکه داخلی و کنتور مشترکان هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است :

در پی ادامه برودت هوا و کاهش محسوس دمادر بعضی از مناطق استان سمنان، این شرکت از شهروندان درخواست می‌کند تا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخ‌زدگی کنتور و انشعاب آب منازل خود به کار ببندند.

عایق‌بندی کنتور ولوله‌های آبرسانی در پیشگیری از یخ‌زدگی مؤثر است و توصیه می‌شود با قراردادن پشم‌شیشه، گونی کنفی وپوشال در محفظه کنتوروعایق کردن لوله‌های سطحی از یخ زدگی انشعاب و کنتورجلوگیری کرد.

در صورت مشاهده یخ‌زدگی از حرارت دادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روی کنتورویا لوله‌های آب داخل ساختمان و یا از برافروختن آتش در مجاورت شیر‌ها و لوله‌های آب جدا خودداری شود و در صورت یخ زدگی، از حرارت سشوار و یا بخار شور برای گرم کردن کنتور و شبکه داخلی، استفاده نمایند.

شهروندان می‌توانند در صورت بروز مشکل یخ‌زدگی و عدم توانایی در رفع آن با مرکز سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان تماس بگیرند تا گروه‌های امدادی آبفا در کم‌ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی کنند.

همچنین از همه هم استانی‌ها تقاضا می‌شود با پیوستن به کمپین دمای مناسب بیست درجه، باعث شوند بعضی از هموطنان، از نعمت گاز برخوردار شوند.