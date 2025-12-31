به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، خانم ندا ساعدی بانوی کارآفرین روستایی، تولید پودر جوانه گندم را از هشت سال پیش آغاز کرده و به خاطر تلاش مضاعف به صورت مستمر به عنوان زن کارآفرین روستایی در سطح محلی معرفی شده است.

وی علاوه بر تولید سالانه ۴۰ تن پودر جوانه گندم پور جوانه عدس، ماش و جو را نیز تولید می‌کند. خانم ساعدی از این طریف برای ۶ نفر شغل ایجاد کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: این بانوی کارآفرین برای محصولات خود نشان سیب سلامت، گواهی استاندارد و نشان تجاری دریافت کرده است.

هادی خرسندی افزود: خانم ساعدی چندین بار به عنوان جوان کارآفرین روستایی کشور، نمونه مشاغل خانگی کشور و کارآفرین نمونه فرآوری محصولات کشاورزی معرفی شده است.

وی اضافه کرد: این بانوی کارآفرین با ایجاد انگیزه، الهام بخش زنان دیگر در جامعـه برای ورود بـه عرصه کارآفرینـی و کسـب و کار بوده است.