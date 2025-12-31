پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: ۱۰ هزار مترمربع از اراضی صنعتی استان با هدف ساماندهی قراردادهای راکد و فراهمسازی زمینه جذب سرمایهگذاران جدید، تعیین تکلیف و آزادسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سیدمجتبی علوی مقدم گفت: این اقدام در راستای حمایت از تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار صورت گرفته و زمینه را برای ورود سرمایهگذاران توانمند و فعالسازی ظرفیتهای صنعتی استان فراهم میکند.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از اراضی صنعتی در سالهای گذشته به دلیل عدم اجرای طرحها بلااستفاده مانده بود، افزود: آزادسازی این اراضی علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع، موجب افزایش بهرهوری و تسریع در روند توسعه اقتصادی استان خواهد شد.
علوی مقدم تاکید کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند با همکاری بخش خصوصی، شرایط لازم برای تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع تولید را فراهم کنند تا این اراضی به واحدهای صنعتی فعال و مولد تبدیل شوند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه بند «خ» ماده ۴۸، بیان کرد: این کارگروه با رویکردی کارشناسی، حمایتی و در عین حال قاطع، وضعیت قراردادهای راکد اراضی صنعتی را بررسی و درباره آنها تصمیمگیری میکند.
علوی مقدم افزود: در این جلسه، هشت پرونده مرتبط با اراضی صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن، دو پرونده به دلیل انصراف متقاضیان و به مساحت ۷۲۰ مترمربع تعیین تکلیف شد و دو پرونده دیگر نیز به علت نداشتن شرایط لازم از دستور کار خارج شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: برای چهار واحد صنعتی نیز با هدف حمایت از تولید و تکمیل تعهدات، مهلت مجدد در نظر گرفته شد تا با فراهم شدن شرایط لازم، امکان بهرهبرداری و ورود آنها به چرخه تولید فراهم شود.
وی یادآور شد: کارگروه بند «خ» ماده ۴۸، در راستای سیاستهای کلان دولت برای رونق تولید سرمایهگذاری، روند اجرای تعهدات واحدهای صنعتی را بهصورت مستمر رصد خواهد کرد و در صورت عدم ایفای تعهدات، برخورد قانونی انجام میشود.
خراسان شمالی دارای ۱۰ شهرک و هشت ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی است.