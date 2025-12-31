پخش زنده
مراسم بزرگداشت حماسه نهم دیماه با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در آستان مقدس امامزاده عبدالله بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سخنران این مراسم با اشاره به اهمیت بصیرت در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی گفت: تشخیص کفر از ایمان کار دشواری نیست، اما بصیرت آنجاست که انسان بتواند حق را از حقنما تشخیص دهد؛ جایی که نفاق شکل میگیرد، نیاز به بصیرت بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
حجت الاسلام محمدحسین راجی با بیان اینکه منافقان همواره با ظاهری حقبهجانب وارد میدان میشوند، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افرادی با تفکر شاهنشاهی برای پیشبرد اهداف خود، لباس انقلابیگری بر تن کردند و از همین مسیر ضربات سنگینی به نظام وارد شد.
وی با تأکید بر اینکه آسیبهای نفوذیها بهمراتب بیشتر از دشمنان خارجی بوده است، تصریح کرد: از ابتدای انقلاب، ضربههایی که از نفوذ عناصر منافق خوردهایم، بسیار سنگینتر از آسیبهایی است که دشمنان بیرونی به کشور وارد کردهاند و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز این مسئله بهوضوح دیده شد.
راجی با اشاره به شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر مقطع دیگری به بصیرت نیاز داریم؛ پس از انقلاب، امام راحل ناچار بود با افرادی مقابله کند که در ظاهر انقلابی بودند، اما در باطن نفاق داشتند و مرتکب جنایت میشدند.
سخنران مراسم نهم دی در بافق، بصیرت را بهمعنای تصمیمگیری درست و در لحظه دانست و گفت: تصمیم اشتباه در زمان حساس، هزینههای بزرگی به دنبال دارد؛ شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه بارز تصمیمگیری بهموقع و بدون غفلت بود.
وی با تجلیل از جایگاه رهبری انقلاب اسلامی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب پس از معصومین (ع) و امام راحل، از برجستهترین رهبران تاریخ هستند که در حساسترین شرایط، بهترین، بهموقعترین و دقیقترین تصمیمها را اتخاذ کردهاند و این نعمت بزرگی است که خداوند به ملت ایران عطا کرده است.
راجی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جریان جنگ ۱۲ روزه افزود: معظمله فرمودند ملت ایران توانست نقشههای پیچیده دشمن را خنثی کند، فتنهها را از بین ببرد و توطئههایی را که برای ایجاد اختلاف میان مردم طراحی شده بود، نقش بر آب سازد.
سخنران این مراسم با هشدار نسبت به فتنههای جدید گفت: امروز فتنهای تازه در حال شکلگیری است که میخواهد اعتراض به حق مردم را از بازار به خیابانها و دانشگاهها بکشاند. فتنهگران دغدغه معیشت مردم را ندارند و همواره مطالبات بهحق مردم را به اغتشاش تبدیل میکنند، چرا که منافعشان در آشوب است.
وی در پایان با تأکید بر آینده روشن کشور گفت: این کشور صاحب دارد و خداوند ملتی را که دغدغه برافراشته ماندن پرچم اسلام را دارد، تنها نخواهد گذاشت و بدون تردید آیندهای روشن در انتظار ایران اسلامی است.