مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: مجموع کمکهای نقدی، غیرنقدی و خدماتی مردم و موسسات خیریه برای جامعه هدف بهزیستی در ۹ ماهه امسال به بیش از ۵۶ میلیارد تومان رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛مریم کرمی در کارگروه مشارکتهای مردمی بهزیستی افزود: هم اکنون هشت درصد خانوارها به تعداد ۳۰ هزار و ۶۰۶ خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند که از این تعداد ۱۹ هزار و ۳۶۱ خانوار مستمری بگیر بوده و به عبارتی ۶۳ درصد مستمری بگیر و ۳۷ درصد از سایر خدمات بهرهمند هستند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: هم اکنون بیش از هزار نفر از افراد نیازمند در مراکز نگهداری استان تحت پوشش هستند و منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای این گروهها نیست، به همین دلیل، مشارکتهای مردمی و خیریهها نقش مهمی در تأمین هزینهها و ارتقای خدمات ایفا میکنند.
وی افزود: پایگاههای دائمی جمعآوری کمکهای مردمی در همه شهرستانها فعال هستند و در زنجان نیز شیرخوارگاه با شماره حساب مشخص پذیرای کمکهای نقدی و غیرنقدی شهروندان است. این کمکها بر اساس نیت خیرین در حوزههای مختلف هزینه میشود که از جمله آنها اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی و ورزشی برای جامعه هدف، کمک به حل مشکلات معیشتی خانوادههای تحت پوشش، ساخت و بازسازی فضاهای فیزیکی مراکز نگهداری و خرید تجهیزات مورد نیاز مراکز دولتی و موسسات دارای مجوز بهزیستی است.
کرمی با اشاره به عملکرد ۹ ماهه امسال بهزیستی زنجان افزود: طی این مدت پنح میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک نقدی، ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک غیرنقدی و یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان خدمات داوطلبانه در بخش دولتی جذب شده است. همچنین موسسات خیریه استان ۱۶ میلیارد تومان کمک جمعآوری کردهاند که در مجموع رقم مشارکتها به ۵۶ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان تأکید کرد: افزایش مشارکتهای مردمی حاصل تلاش معاونت مشارکتهای مردمی و همراهی خیرین بوده و این روند نشان میدهد مردم زنجان همواره در حمایت از اقشار آسیبپذیر پیشگام هستند.
وی افزودد: کمکهای مردمی نه تنها در قالب نقدی بلکه به شکل غیرنقدی و خدمات داوطلبانه نیز ارائه میشود و این همراهی، امکان توسعه خدمات بهزیستی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف را فراهم کرده است.