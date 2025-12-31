به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دو تن از فرهنگیان رامیانی شاغل در مدرسه ویرو از توابع روستاهای کوهستانی بالادست رامیان که بعد از خروج از مدرسه و حرکت به سمت شهر در طوفان برف و بوران شدید گرفتار شدند با کمک نیروهای هلال احمر مستقر در روستای شش آب نجات یافتند.



این دو به علت خرابی موتور سیکلت در جاده برفی گرفتار شده بودند که هنگام بازگشت پیاده یکی از آنها دچار مشکل تنفسی شده بود اما با تماس همکارش با هلال احمر هر دو نجات یافتند.

