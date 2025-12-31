پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان همدان از ثبتنام و پیشبینی حضور بیش از ۲۱ هزار نفر در آیین اعتکاف امسال همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی صلواتیان گفت: بر اساس برآوردهای انجامشده، بیش از ۲۱ هزار نفر در استان همدان در آیین اعتکاف شرکت خواهند کرد که از این تعداد، سهم شهر همدان قابل توجه است؛ بهطوری که با افزایش تعداد مساجد میزبان از ۱۶ مسجد به ۴۱ مسجد، بیش از ۷ هزار معتکف در مرکز استان حضور خواهند داشت.
او با بیان اینکه این مراسم معنوی از سحرگاه ۱۳ دیماه آغاز و تا غروب ۱۵ دیماه ادامه دارد، افزود: اعتکاف امسال صرفاً یک برنامه عبادی نیست، بلکه پیام روشنی در عرصه فرهنگی و اجتماعی دارد.
دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان همدان با اشاره به رویکرد محتوایی اعتکاف امسال تاکید کرد: در شرایطی که دشمنان با ابزارهای مختلف در پی تضعیف اراده ملت ایران هستند، شعار «معنویت، اتحاد و مقاومت» بهعنوان محور اصلی برنامهها انتخاب شده است تا این آیین، در امتداد راه سردار دلها و روحیه «عمارگونه» انقلاب، جلوهای از ایستادگی و همبستگی باشد.
صلواتیان با اشاره به ترکیب جمعیتی معتکفان تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد ثبتنامکنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند و از نظر جنسیتی نیز حدود ۶۵ درصد شرکتکنندگان بانوان و ۳۵ درصد آقایان هستند که نشاندهنده نقش پررنگ خانوادهها و نسل آیندهساز کشور در این مراسم است.
او گفت: حضور شرکتکنندگان در قالب اعتکافهای تخصصی از جمله «دانشآموزی»، «دانشجویی» و «مادر و فرزند» ساماندهی شده و برای هر یک، برنامههای متناسب و هدفمند پیشبینی شده است.