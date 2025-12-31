به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، بر اساس اعلام روابط عمومی حرم مطهر مطهر شاهچراغ (ع)، مراسم جشن ولادت باسعادت امام جواد علیه السلام، امروز چهارشنبه دهم دی همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم علیه السلام برگزار می‌شود.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمّدصادق غلامی و مدیحه‌سرایی کربلایی میثم مفتاحی و کربلایی محمّدرضا فرخی همراه است.

عاشقان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت در حرم مطهر احمد بن موسی (ع) گرد هم می آیند و مولودی خوانی می‌کنند.

امام جواد علیه السلام میوه دل ثامن الحجج امام رضا علیه السلام است که دهم رجب شال ۱۹۵ هجری قمری در مدینه منوّره زاده شد.

پدر بزرگوار امام جواد علیه السلام، حضرت امام رضا علیه السلام و مادرش بانوی گرامی و بافضیلتی به نام «سبیکه» است که امام رضا علیه السلام او را «خیزران» نامید.

برای امام جواد علیه السلام چهار کنیه وجود داشته است. امام محمد تقی علیه السلام با عنایت به اینکه تنها فرزند امام رضا علیه السلام بوده‌اند کنیه «ابن الرضا» و با توجه به نام تنها فرزند پسرشان امام علی نقی علیه السلام کنیه «ابوعلی» و در پرتو بندگی خدا کنیه «ابوعبدالله» داشته‌اند. اما کنیه مشهور امام جواد علیه السلام، «ابوجعفر» بود

تقی، جواد، منتجب، مرتضی، مختار، متوکل، متقی، زکی، قانع، نجیب و عالم یازده لقب برای امام امام جواد علیه السلام است که ابعاد شخصیت بزرگ الهی آن حضرت را آشکار می‌کند.

«جواد» و «تقی» مهم‌ترین و مشهورترین القاب امام نهم است. البته در میان ایرانیان بیشتر لقب جواد رایج است و آن حضرت با عنوان «جوادالائمه» شناخته می‌شوند. جود و بخشش و سخاوتمندی فوق العاده امام عامل اشتهار آن حضرت به جواد بوده است.