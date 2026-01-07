به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه هفدهم دی ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

شاهرود:

-روستای بدشت از ساعت ۰۹:۳۰ صبحالی ۱۳:۳۰ ظهر

-شهرک همت خیابان شهید اشرفی و شهید آقایی و کوچه سوم از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر

-شهرک همت خیابان شهید ابراهیمی از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۵:۰۰ بعدازظهر

سرخه:

-روستا‌های افتر و اروانه از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر