پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه هفدهم دی ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه هفدهم دی ماه به شرح ذیل انجام میشود.
شاهرود:
-روستای بدشت از ساعت ۰۹:۳۰ صبحالی ۱۳:۳۰ ظهر
-شهرک همت خیابان شهید اشرفی و شهید آقایی و کوچه سوم از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر
-شهرک همت خیابان شهید ابراهیمی از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۵:۰۰ بعدازظهر
سرخه:
-روستاهای افتر و اروانه از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر