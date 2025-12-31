پخش زنده
معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از افزایش ذخایر سدهای استان با فعالیت سامانه بارشی اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، علی شهبازی با اشاره به اینکه فعالیت سامانه بارشی موجب سیلابی شدن رودخانهها و حوزه میانی دز، کارون، مارون و زهره شد گفت: بیشترین جریان سیلابی در محل رودخانه دشت بزرگ رخ داد که تخلیه آن در پایین دست سد گتوند انجام شد.
وی با اشاره به اینکه دبی حد اکثر این رودخانه در روز گذشته به حدود ۲ هزار ۲۰۰ متر مکعب در ثانیه رسید افزود: جریان آن از عبور کرد و دبی کارون در این محدوده به یک هزار و ۱۰۰ متر مکعب در ثانیه رسید.
شهبازی با اشاره به افزایش دبی رودخانههای مارون و زهره گفت: خوشبختانه در اثر فعالیت این سامانه بارشی در روزهای اخیر حدود ۲۰۹ میلیون متر مکعب آب به ذخایر سدهای خوزستان اضافه شده است که در این میان ۱۳۵ میلیون متر مکعب در سدهای زنجیرهای کارون، ۱۰ میلیون متر مکعب در سد دز و حدود ۵۰ میلیون متر مکعب در سد مارون افزایش حجم داشتهایم.
معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان افزود: علی رغم بارشهای خوبی که در استان رخ داد ما هنوز ۵۲ درصد تا رفع خشکسالی در خوزستان فاصله داریم و ورودی سدهای خوزستان در شرایط زیر نرمال قرار دارد.