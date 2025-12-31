رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، با هدف جلوگیری از هدررفت انرژی و حمایت مالی از پروژه‌های عمرانی، در حال تبدیل شدن به یکی از ابزار‌های اجرایی کشور است.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید گفت: ماده ۱۲ یک فرصت استثنایی برای کشور به شمار می‌رود و این امکان را فراهم می‌کند که نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی، در صورت اجرای طرح‌هایی که منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود، پروژه‌های خود را به وزارت نفت ارائه دهند.

کوچی افزود: پس از بررسی و تأیید میزان صرفه‌جویی، معادل نقدی آن از سوی وزارت نفت به دستگاه یا مجری طرح پرداخت می‌شود. این سازوکار، هم موجب کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی می‌شود و هم منابع پرداختی وزارت نفت در اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش‌های دولتی و خصوصی هزینه خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دستگاه‌هایی مانند سازمان راهداری، راه‌آهن و سازمان بنادر تاکنون پروژه‌هایی را در قالب ماده ۱۲ به وزارت نفت ارائه کرده‌اند که این پروژه‌ها مسیر مناسبی را طی کرده و منابع قابل توجهی نیز از سوی وزارت نفت به آنها اختصاص یافته است.

کوچی با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها هنوز از این ظرفیت قانونی به‌درستی استفاده نکرده‌اند، تصریح کرد: همان‌طور که اجرای این ماده را از وزارت نفت مطالبه می‌کنیم، انتظار داریم سایر دستگاه‌ها نیز به‌طور جدی از این ظرفیت قانونی استفاده کنند.

وی در پایان گفت: در وزارت نیرو نیز جلساتی برای بهره‌گیری بیشتر از این فرصت در حوزه آب و برق در حال برگزاری است تا اجرای ماده ۱۲ در این بخش‌ها نیز گسترش یابد.