تردد در تمامی جادههای اصلی و شریانی استان در جریان است، اما رانندگان باید احتیاط کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین رئیس پلیس راه استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در حال حاضر هیچ جادهای در استان مسدود نیست و همه محورهای اصلی باز است، اما برخی محورهای روستایی با توجه به بارش برف و یخ زدگی ایمنی لازم برای تردد را ندارند.
سرهنگ شاهزهی افزود: در برخی نقاط به ویژه پیچها و روی پلها و مناطق کوهستانی و گردنهها جاده یخ زده است و رانندگان باید از سفرهای غیر ضرور اجتانب کرده و یا با احتیاط بیشتری و تجهیزات زمستانی حرکت کنند.