به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق، ماموران ایست و بازرسی شهید زارعی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان همدان، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودروی تانکر نفتکش مشکوک و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بررسی از این خودرو مشخص شد، حامل ۲۷ هزار لیتر ضایعات نفت کوره فاقد هر گونه مجوز بوده که در این خصوص پرونده تشکیل و به اداره تعزیرات شهرستان ارسال شد.

فرمانده انتظامی استان تاکید کرد: طبق اعلام نظر کارشناسان، ارزش سوخت کشف شده، هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سردار نجفی از شهروندان خواست هرگونه اطلاع از فعالیت این گونه افراد را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی استان اطلاع دهند.