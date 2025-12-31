پخش زنده
فرماندار شهرستان اردبیل بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی و بازگشایی مرز این شهرستان با جمهوری آذربایجان برای رونق تجاری و جذب سرمایهگذاران خارجی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری دوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در نشست با نماینده وزارت امور خارجه گفت: اردبیل بیشترین مرز مشترک را با جمهوری آذربایجان دارد و بازگشایی مرز میان دو منطقه از مهمترین نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم اردبیل است که باید با همکاری دستگاههای ذیربط تسهیل شود.
وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و مذهبی مردم اردبیل و جمهوری آذربایجان افزود: در سالهای گذشته شاهد حضور هزاران گردشگر آذربایجانی در اردبیل بودیم و لازم است با برنامهریزی مؤثر، زمینه تردد و توسعه گردشگری بین دو کشور بیش از پیش فراهم شود
فرماندار اردبیل با بیان ظرفیت بالای شهرستان اردبیل در حوزه گردشگری سلامت خاطرنشان کرد: وجود پزشکان متخصص و فوقتخصص، کادر درمانی مجرب و مراکز درمانی مجهز در اردبیل، فرصت مناسبی برای جذب بیماران و مراجعهکنندگان خارجی بهویژه از کشور آذربایجان است.
قلندری همچنین به ظرفیتهای کشاورزی اردبیل اشاره کرد و گفت: اردبیل قطب تولید سیبزمینی کشور است و میتواند یکی از تأمینکنندگان اصلی بازارهای آذربایجان و روسیه باشد وتوسعه صادرات محصولات کشاورزی، بهویژه در حوزه سیبزمینی، نقش مهمی در رونق اقتصاد منطقه دارد
او با تأکید بر لزوم ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی اظهار کرد:با راهاندازی واحدهای بستهبندی و فرآوری، علاوه بر جلوگیری از خامفروشی، میتوانیم محصولات استاندارد و باکیفیت را به بازارهای بینالمللی صادر کنیم
فرماندار اردبیل از راهاندازی چند شهرک تخصصی در شهرستان خبر داد و گفت: شهرک صنعتی ویژه اردبیل، شهرک کشاورزی، شهرک آبزیپروری و شهرک صنایع تبدیلی از جمله طرحهایی هستند که با هدف تقویت زیرساختهای تولید و اشتغالزایی در حال برنامهریزی وآغاز عملیات اجرایی هستند.
وی ظرفیتهای گردشگری شهرستان اردبیل را بینظیر دانست و افزود:انتظار داریم وزارت امور خارجه زمینه حضور و مشارکت سرمایهگذاران خارجی در بخش گردشگری را درشهرستان اردبیل فراهم کند تا با جذب سرمایه و توسعه زیرساختهای رفاهی، شاهد جهش در صنعت گردشگری استان باشیم.
قلندری بر نقش دیپلماسی مرزی و اقتصادی در توسعه منطقهای تأکید کرد و گفت: اردبیل با برخورداری از ظرفیتهای گردشگری، علمی، درمانی ودانشگاهی ،آموزشی ورزشی آماده استقبال از گردشگران و سرمایهگذاران خارجی از کشورهای همسایه از جمله آذربایجان، ترکیه، عراق و روسیه است و لازم است وزارت امور خارجه در این مسیر با مذاکره و همکاریهای منطقهای، روند تعاملات را تسهیل کند.