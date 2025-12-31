جاده های برف گیر استان سمنان به جز محور دامغان - گلوگاه بازگشایی شد ؛ رانندگان در صورت الزام به سفر تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، جانشین پلیس راه استان سمنان با اشاره به بازگشایی جاده های شاهرود - آزادشهر ، شاهرود - توسکستان که از سه شنبه به علت بارش سنگین برف مسدود شده بود گفت : جاده دامغان - گلوگاه در محدوده استان مازندران همچنان مسدود است و با توجه به این موضوع در حوزه استحفاظی استان سمنان نیز این جاده مسدود نگه داشته شده است .

سرهنگ علیرضا بسطامی با اشاره به الزامی بودن زنجیر چرخ برای تردد در جاده‌ها بویژه مسیر‌های کوهستانی گفت: به منظور تامین ایمنی راه و حفظ جان مسافران، از تردد خودرو‌هایی که تجهیزات زمستانی به همراه نداشته باشند جلوگیری می‌شود.

جانشین رئیس پلیس راه استان سمنان گفت:با توجه به بارش باران، سطح محور‌های مواصلاتی استان لغزنده است و رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه با فاصله طولی مناسب نسبت به دیگر خودرو‌ها حرکت کنند.