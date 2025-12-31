به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام عبدالرضا قوی‌بنیه رئیس هئیت مدیره قرارگاه فرهنگی سنگر کتاب، با حضور دربرنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به مراسم رونمایی از کتاب «عملیات نجات» گفت: این اثر نوشته سارا عرفانی درخصوص محاصره ی نفسگیر و سخت شهر اربیل عراق است که حاج قاسم و نیروهایش توانستند محاصره را بشکنند و اجازه ندهند اربیل به دست داعش بیفتد و زنان و کودکان کشته شوند.

وی هدف از نوشتن این کتاب، را شناساندن بهتر حاج قاسم به مخاطب کودک و نوجوان دانست و افزود: قرارگاه سنگر در راستای معرفی قهرمانان ملی و به عنوان الگو برای کودکان و نوجوان و توجه به دغدغه‌ای که حضرت آقا اقداماتی را انجام داده که از جمله آنها می توان به چاپ آثاری مانند کتاب «خادم الرضا» روایت زندگی و زمانه شهید سید ابراهیم رئیسی از زبان خود شهر مشهد ، چاپ کتاب «بابای هادی» با موضوع ولادت تا شهادت سید حسن نصرالله و چاپ کتابی که اخیرا رونمایی شد کتاب «قهرمان شو» در خصوص معرفی شهید حاجی زاده است تا کوکان و نوجوانان بیشتر این قهرمان کشورمان را بشناسند.

حجت‌الاسلام عبدالرضا قوی‌بنیه با بیان اینکه برای معرفی بهتر ابعاد شخصیت و خدمات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی انتشار چند کتاب را در دستور کار داریم که قرار است تا پایان امسال روانه بازار نشر شود، گفت: کتابی با نام «دردانه مادر» زندگی نامه شهید مجید قربانخانی که رهبر انقلاب هم برآن تقریظ نوشته اند، کتاب بعدی قهرمان مخفی از زندگینامه شهید عماد مغنیه را داریم که ایشان را برای جامعه اسلامی به عنوان قهرمان جهانی معرفی می کنیم و کتاب دیگر «پرواز یواشکی» نام دارد که خصوص حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز است.

وی افزود: قرارگاه فرهنگی سنگر کتاب در موضوع ترویج کتابخوانی نیز اقدام به برگزاری پویش های کتابخوانی ، دیدار با خانواده های شهدای قهرمان قصه های کتاب و دیدار با از ناشران این گونه کتابها کرده است.

رئیس هئیت مدیره قرارگاه فرهنگی سنگر کتاب گفت: یکی دیگر از کار‌های قشنگ این قرارگاه برپایی میز کتاب و پخش و معرفی کتاب هایی با موضوعات قهرمان ملی برای جامعه هدف خودش در مصلی های نماز جمعه است.

قرارگاه فرهنگی سنگر کتاب با شعار «کار جهادی کف میدان در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی» و با هدف گسترش فرهنگ مطالعه در سراسر کشور فعالیت خود را با تعدادی از جوانان و نوجوانان فعال و دغدغه‌مند آغاز کرد.

از سال ۹۷ به صورت غیررسمی و از سال ۹۸ به صورت رسمی چارت قرارگاه «سنگر کتاب» چیده شد و این مجموعه به‌صورت یک سیستم اداری وارد جریان نشر کشور شد. آغاز فعالیت از خراسان شمالی شهرستان بجنورد است.

برگزاری مسابقه کتاب، برپای میز کتاب، دیدار با خانواده شهدا، دورهمی کتاب، نذر فرهنگی کتاب، چاپ کتاب باهمکاری ناشران و نویسندگان همان شهر، برگزاری دورهمی کتاب از دیگر اقدامات این نهاد فرهنگی است.

هم زمان با ششمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی آیین رونمایی از کتاب «عملیات نجات» به قلم خانم سارا عرفانی امروز ساعت ۱۵ در حوزه هنری انقلاب اسلامی، سالن طاهره صفارزاده برگزار می شود.