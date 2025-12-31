به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: با هدف ارتقای امنیت غذایی اجرای طرح‌های توسعه دامپروری و پشتیبان گاومیش در استان اجرا می‌شود.

پرویز بستانچی افزود: این طرح‌ها با هدف بهبود ژنتیکی دام‌ها، افزایش بهره‌وری تولید و کاهش وابستگی به واردات خوراک دام در حال اجراست.

بستانچی، با اشاره به پروژه‌های ارتقای راندمان تولیدمثل در دام سبک، اصلاح نژاد گاو دو منظوره سمینتال، توسعه و پشتیبانی گاومیش و حفاظت از منابع ژنتیکی استان اظهارکرد: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۶ هزار و ۶۱۶ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ و ادامه آن در سال ۱۴۰۴ درحال اجرا بوده و زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت تولیدات دامی و تقویت امنیت غذایی خواهد شد.

وی، همچنین از اجرای پروژه استفاده بهینه از بقایای محصولات کشاورزی در قالب سیلاژ پایه و خوراک کامل خبر داد و گفت: این طرح با هدف تولید خوراک ارزان‌قیمت، صرفه‌جویی در منابع علوفه‌ای و افزایش درآمد دامداران با اختصاص یارانه ۳۰ درصدی درحال اجراست که تاکنون هشت هزار میلیون ریال اعتبار برای آن در دو سال اخیر تخصیص یافته است.

بستانچی گفت: در همین راستا، توسعه کارخانه خوراک دام توسط یک شرکت دانش‌بنیان نیز در سال گذشته انجام شد که ظرفیت تولید خوراک کامل سیلاژی را از ۳۰ تن به ۷۰۰ تن در سال ۱۴۰۲ افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تولید سالانه پنج هزار تن خوراک کامل سیلاژی محقق شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، همچنین به اجرای طرح رشد تولید در واحد‌های روستایی و عشایری و بهبود راندمان در تولیدات دامی اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف افزایش تولید گوشت قرمز و تقویت امنیت غذایی کشور اجرا می‌شود و برای آن ۴۰ میلیارد تومان اعتبار بلاعوض از محل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به صورت استانی و ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به صورت متمرکز برای خرید علوفه و بهسازی و نوسازی جایگاه‌های دامی اختصاص یافته است.