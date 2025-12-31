معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی گفت: افق شهرسازی پایتخت تا سال ۱۴۱۴ باید بر مبنای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومیTOD و بازآفرینی هویت مند شهر تعریف شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نشست تخصصی «تحول معماری شهر» اظهار داشت: در این دوره، پنج محور مهم در حوزه شهرسازی و معماری در دستور کار قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، موضوع هویت شهری است و این جلسه می‌تواند نقش مؤثری در هویت‌سازی شهر تهران ایفا کند.

وی با تأکید بر نقش ضوابط کیفی در شکل‌گیری هویت شهری ادامه داد: پس از بررسی‌های انجام‌شده به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که هویت شهر بدون تعریف ضوابط کیفی محقق نمی‌شود و اگر ضابطه‌ای مبتنی بر کیفیت نباشد، امکان خلق هویت نیز وجود نخواهد داشت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو تصریح کرد: بازنگری طرح جامع شهر تهران در دستور کار قرار گرفته و به زودی آغاز آن می‌شود و در ادامه، بازنگری طر ح تفصیلی نیز انجام خواهد شد. آبادیان از برنامه‌ریزی برای تشکیل شورا‌های راهبردی شهرسازی و معماری خبر داد و گفت: تلاش داریم طرح‌هایی که تولید می‌شود، با نظر حرفه‌مندان و متخصصان باشد تا خروجی آنها منجر به تحولات مثبت و متناسب با شان پایتخت شود.

افق شهرسازی ۱۴۱۴ پایتخت باید توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی باشد

وی با اشاره به تدوین مجموعه‌ای از ضوابط جدید در حوزه معماری و شهرسازی افزود: در این فرآیند از نظرات اساتید و کارشناسان بهره خواهیم گرفت. یکی از محور‌های مهم، استفاده از ظرفیت عظیم متروی تهران به‌عنوان یکی از دارایی‌های ارزشمند شهر است و در همین راستا، سند راهبردی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) در دست تدوین قرار دارد.

معاون شهردار تهران با تأکید بر جایگاه تهران به‌عنوان پایتخت ایران خاطرنشان کرد: تهران باید دارای نقش منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. تجربه کشور‌های دارای نقش جهانی نشان می‌دهد که تحول آنها از پایتخت‌ها آغاز شده و این رویکرد باید در بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی تهران لحاظ شود.

آبادیان ادامه داد: لازم است، ضوابطی تولید شود که امکان ایجاد المان‌های جهانی با هویت ایرانی ـ اسلامی را در سطح شهر فراهم کند. همچنین استقرار شرکت‌ها و سازمان‌های شاخص در ساختمان‌هایی با هویت معماری شاخص، ایجاد سالن‌های تئاتر و موسیقی و توسعه ایستگاه‌های حمل‌ونقل مبتنی بر TOD می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای شهر ایجاد کند.

وی با اشاره به چشم‌انداز شهرسازی پایتخت گفت: امیدواریم تا سال ۱۴۱۴ به یک شهرسازی مبتنی برحمل‌ونقل عمومی دست یابیم؛ امری که می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای بازآفرینی شهر با نماد‌های هویتمند و دارای نقش بین‌المللی عمل کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر رویکرد عمل‌گرایانه مدیریت شهری اظهار داشت: رویکرد ما عمل‌گرایی است و تلاش داریم نگاه و ایده‌های حرفه‌مندان را در شهر نمایان کنیم. تهران در حال تغییر است و این تغییر نیازمند نماد‌ها و المان‌های هویت‌بخش از جمله پایانه‌های حمل‌ونقل، فضا‌های اشتراکی است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ نقطه در پایتخت برای ایجاد المان‌های معمارانه و هویت‌بخش شهر شناسایی شده است. هدف ما ساخت ساختمان‌هایی است که به نماد شهری تبدیل شوند؛ چراکه اگر معماری نتواند در تغییر فرهنگ و رفتار شهری اثرگذار باشد، کار مؤثری انجام نشده است.

آبادیان در پایان با اشاره به هدف برگزاری این نشست‌ها گفت: هدف از این جلسات، ایجاد تعامل میان توسعه‌گران، حرفه‌مندان و مدیریت شهری است. بستر این همکاری فراهم شده و قصد داریم خلاقیت‌ها را به ضوابط تبدیل کنیم. همچنین باید برای شکل‌گیری ساختمان‌هایی با معماری ایرانی ـ اسلامی، تقویت ارتباط با مردم و جامعه نخبگانی زمینه سازی کنیم تا تهران به شهری با جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود و مردم و سرمایه‌گذاران نیز باید به همراهی تشویق شوند.