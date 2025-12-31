به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مرضیه سی سی پور افزود: با تحت تاثیر وزش باد‌های شدید شمالی در جنوب شرق کشور و حاکمیت گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان، و نفوذ گرد و غبار به مناطق شرقی ومرکزی استان وپاره‌ای نقاط تنگه هرمز با تاکید بر شهرستان‌های بشاگرد، جاسک، میناب و رودان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: وزش باد نسبتاً شدید در این مناطق موجب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

بیشتر بخوانید؛ هواشناسی هرمزگان؛ ارتفاع امواج به ۲۰۰ سانتیمتر می‌رسد

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در خلیج فارس و دریای عمان نیز تداوم وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی کماکان سبب مواج ماندن دریا می‌شود.

سی سی پور توصیه کرد از رفت وآمد در این مناطق دریایی اجتناب شود و تمهیدات لازم در بنادرغربی و شرقی استان صورت گیرد.

وی گفت: روز پنجشنبه از میزان ناپایداری جوی و دریایی کاسته خواهد شد وبتدریج شرایط آرامی در استان حاکم می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: به لحاظ دمایی ضمن ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات استان، از پایان هفته در سایر نقاط استان، افزایش نسبی دمای کمینه پیش بینی می‌شود.