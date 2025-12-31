نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: سفره مردم زیر بار گرانی افسارگسیخته و فساد بانکی کوچک شده؛ این حق مردم نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در نطق میان دستور مجلس با بیان اینکه مهمترین مشکل امروز مردم گرانی و تورم است، گفت: مردمی که در بزنگاه‌ها به میدان آمدند، امروز با بازار‌های بینظارت، گرانی افسارگسیخته، تورم، جولان دلالان و کوچک شدن سفرههایشان مواجه شدهاند. این بیثباتی و فشار اقتصادی حق ملت مقاوم و سربلند ایران نیست.

وی از برخی سیاستگذاری‌های غلط انتقاد کرد و افزود: ثبتنام بعضاً ۱۰ میلیونی برای خرید چند درصدی خودرو، نتیجه سیاستگذاری نادرست، انحصار و نبود نظارت مؤثر است.

جوکار ادامه داد: جوانان ما نباید برای تشکیل زندگی ماه‌ها در انتظار وام ازدواج بمانند، در حالی که منابع بانکی در مسیر‌های غیرشفاف هزینه میشود. پرونده‌های تخلفات و ناترازی‌های سنگین برخی بانکها، از جمله آنچه درباره بانک آینده مطرح شد، اعتماد مردم را تضعیف کرده و این پرسش جدی را ایجاد میکند که چرا هزینه سوءمدیریت‌ها باید از جیب مردم پرداخت شود؟

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: افزایش جهشی قیمت ارز، طلا و سکه که مستقیماً به گرانی کالا‌های اساسی منجر شده، امنیت روانی جامعه را از بین برده است.

جوکار با تأکید بر اینکه این شرایط نتیجه آزمون و خطا‌های مدیریتی و ضعف در مقابله با فساد است، اظهار داشت: مطالبه مردم روشن است، پاسخگویی سریع، شفاف و برخورد بدون اغماض با فساد در هر سطحی، پایان دادن به رانت و انحصار و اتخاذ تصمیمات کارشناسی برای مهار تورم و ثبات اقتصادی، این حداقل انتظاری است که ملت بزرگ ایران از دولتمردان دارند.