به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یاسر شریفی با اشاره به کشت باقلا با روش نوین آبیاری تیپی در سطح ۴ هکتار از اراضی این شهرستان، گفت: این طرح با هدف ارتقای بهره‌وری کشاورزی، کاهش مصرف آب و افزایش کیفیت محصول در اراضی منطقه اجرا شده است.

وی ادامه داد: کشت باقلا با آبیاری تیپی دارای مزایای متعددی از جمله صرفه‌جویی در مصرف آب، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت محصول است.

شریفی تصریح کرد: همچنین این روش به دلیل توزیع یکنواخت آب و مواد غذایی در خاک، موجب رشد بهتر گیاه و افزایش حاصلخیزی زمین می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی باوی افزود: اجرای این طرح در روستای سنیجه، علاوه بر کمک به توسعه پایدار کشاورزی، زمینه‌ساز افزایش درآمد کشاورزان و ارتقای امنیت غذایی در شهرستان باوی خواهد بود.