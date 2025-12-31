به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید حسن نعمتی با اشاره به هزینه ۲۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی کمیته امداد برای تأمین جهیزیه نوعروسان زیرپوشش این نهاد گفت: ۹ ماهه گذشته ۴۷۵ مورد جهیزیه به نوعروسان تقدیم شد.

او با بیان اینکه ترویج ازدواج آسان، فراهم ساختن زمینه‌های ازدواج و استحکام بنیان خانوار زیرپوشش، جزء اساسی‌ترین برنامه‌های کمیته امداد است که با کمک‌های خیران و نیکوکاران درصدد دستیابی به این مهم هستیم تصریح کرد: ارائه خدمات مشاوره‌ای قبل از ازدواج و برگزاری دوره‌های آموزشی باهدف ازدواج آگاهانه، پایداری کانون خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بخشی از خدمات مؤثر این نهاد به زوج‌های جوان است.

مدیرکل کمیته امداد استان همدان اقلام جهیزیه را یخچال، لباس‌شویی، اجاق‌گاز، تلویزیون، جاروبرقی و سرانه هر جهیزیه برای نوعروسان زیرپوشش را به‌طور میانگین ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: از کل مبالغ جهیزیه نوعروسان، یک میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان از محل کمک‌های مردمی و مابقی نیز از منابع امداد تأمین‌شده است.

او تاکید کرد: کمیته امداد استان با ارائه خدمات حمایتی مختلف به نوعروسان تحت حمایت تلاش دارد تا علاوه بر تسهیل در امر ازدواج، گرمابخش کانون خانوار آنها نیز باشد.