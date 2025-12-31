پخش زنده
بیش از ۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کاشمر بهصورت الگویی زیر کشت گیاه ارزشمند «آنغوزه شیرین» رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت:منطقه ترشیز خواستگاه طبیعی و زیستگاه اصلی آنغوزه وحشی است و توسعه کشت این گیاه میتواند تحول بزرگی در اقتصاد کشاورزی منطقه ایجاد کند.
کاظم قربانپور با اشاره به میانگین تولید ۲ تن محصول در هر هکتار افزود:اگر در هر هکتار ۴۰ تا ۵۰ هزار بوته کشت شود، درآمد حاصل از برداشت، میتواند بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای بهرهبرداران به همراه داشته باشد.
وی فرآوری، بستهبندی و بازاریابی هوشمندانه را کلید تقویت زنجیره ارزش این محصول دانست و گفت:کاشمر و منطقه ترشیز میتوانند با توسعه صنعت فرآوری و صادرات، به قطب اصلی تولید و صادرات آنغوزه در کشور و حتی جهان تبدیل شوند.
مدیر جهاد کشاورزی کاشمر افزود: ارزش افزوده بالا، ارزآوری، احیای مراتع، جلوگیری از فرسایش خاک و ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان،مهمترین مزایای توسعه کشت این گیاه دارویی است.
قربان پور گفت:آنغوزه با پتانسیلهای بالای اقتصادی و اکولوژیکی، یک فرصت استثنایی برای توسعه کشاورزی اقتصادی در کاشمر است و میتواند بهعنوان موتور محرک جدید در رشد تولید و ایجاد اشتغال در منطقه عمل کند.