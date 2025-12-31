بنیامین فرجی، نابغه تنیس روی‌میز کشورمان برای جلوگیری از تشدید مصدومیت خود از انتخابی تیم ملی انصراف داد و روند درمان خود را پیگیری می‌کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی، ملی پوش و نابغه جوان تنیس روی‌میز کشورمان که در بازی‌های قهرمانی جوانان جهان در رومانی دچار مصدومیت از ناحیه زانو شد، روند درمان خود را در فدراسیون پزشکی ورزشی پیگیری می کند.

رضا فرجی، پدر بنیامین ضمن قدردانی از تلاش‌های پزشکان برای رساندن بنیامین به رقابت‌های انتخابی، گفت: پزشکان نظرشان این بود که باتوجه به فشار بالای مسابقات انتخابی، حضور بنیامین در این رقابت‌ها باعث تشدید مصدومیت او می شود.

وی افزود: بنیامین خیلی تمایل داشت در انتخابی تیم ملی حضور پیدا کند، اما باتوجه به تأکید پزشکان برای جلوگیری از تشدید مصدومیت و هماهنگی با فدراسیون از حضور در این مسابقات انصراف داد.

با تایید پزشک معالج بنیامین، ۱۰ درصد از روند درمانی این ملی پوش باقی مانده است و با پیگیری رضا فرجی، چهار مرحله یخ درمانی در روز برای بنیامین درحال انجام است.