بافندگان فرش در استان با ذوق و تلاش خود، دو نوعٍ نفیس فرش کردی و فرش ترکمن را به ثبت جهانی رساندهاند ولی عایدی آنان هنوز با جایگاه شایسته فاصله دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در خراسان شمالی بیش از ۲۶ هزار بافنده و ۱۲ هزار بهره بردار فرش فعال هستند و تا کنون فرش کردی و فرش ترکمن در خراسان شمالی به ثبت جهانی رسیده که نشان از توانمندی و مهارت هنرمندان این استان در توسعه صنعت فرش دارد.
با تلاش شبانه روزی بافندگان تولید فرش در استان سالانه به ۶۰ هزار متر رسیده، اما سودی که باید نصیب بافندگان بعد تولید کنندگان بشود نمیشود و اصل سود به جیب دلالان میرود سودی که متاسفانه در استان خراسان شمالی به دلیل نبود زیر ساخت لازم در حوزه فرش به دست دلالان میرسد.