به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عدیل سروی زرگر مدیر عامل شرکت ملی پارس گفت: تولید و تامین بذور کشاورزی یک مسئله مهم و تاثیر گذار در کشاورزی دنیاست و دشت حاصلخیز مغان جایگاه مهمی در تولید انواع بذور استراتژیک دارد و ۸۵ درصد نیاز کشور به بذر ذرت را تولید می کند و مهمترین تولیدکننده کشور است وی عنوان کرد شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروی پارس با همکاری ۱۵ شرکت تولید کننده تولید بذر ذرت رقم ۷۰۴ که برترین و سازگارترین رقم ذرت هست را انجام می دهند و با توجه به اهمیت و جایگاه تولید ذرت بذری در تامین امنیت غذایی کشور و در راستای حمایت از تولیدکنندگان بذور، پس از مصوبات جلسه اخیر شورای تامین شهرستان بیله سوار مبنی بر تجمیع کلیه ذرت بذری تولید سال ۱۴۰۳، بذور پانزده شرکت خصوصی فعال منطقه در تولید ذرت بذری ۷۰۴ و شرکت ملی پارس با ارزش حدود ۲ همت از امروز تجمیع میشود.

مدیر عامل شرکت ملی پارس با تقدیر و تشکر از استاندار اردبیل، مجمع نمایندگان استان و نیز فرمانداران شهرستانهای بیله سوار و پارس آباد نسبت به پیگیریها و حمایت های لازم برای حل مشکلات ذرت کاران منطقه و شرکت ملی پارس، اظهار امیدواری کرد که با تجمیع ذرت بذری بتوان ضمن ساماندهی و ثبات در بازار بذر و پوشش نیاز بذری کشاورزان کل کشور، مایه خیر و برکت برای کشاورزان منطقه و شرکت ملی پارس شود.

حسینی و لطفی فرمانداران شهرستانهای بیله سوار و پارس آباد نیز در اظهارات جداگانه با اعلام آغاز رسمی تجمیع ذرت بذری کشاورزان ذرتکار منطقه با شرکت ملی پارس، تحقق فرایند تجمیع را به واسطه جلسات مکرر شورای تامین دو شهرستان با کشاورزان ذرت کار و مدیران شرکت زپارس دانستند و خاطر نشان کردند که با حمایت استانداری اردبیل، مجمع نمایندگان استان و با همکاری و همدلی طرفین قرارداد، تجمیع بذور ذرت به منظور فروش واحد و جلوگیری از هرج و مرج در بازار کشور انجام میگیرد.

همچنین درخشان نماینده کشاورزان ذرتکاران منطقه با اعلام خرسندی از تجمیع ذرت بذری و با تقدیر و تشکر از مدیر عامل شرکت ملی پارس و فرمانداران منطقه نسبت به مصوبه تجمیع ذرت بذری، عملیات تجمیع بذور را گامی مثبت و ارزنده برای حمایت از کشاورزان ذرت کار منطقه دانست.