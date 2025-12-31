به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،رای تکرار مسابقه تیم های پالایش نفت بندرعباس و پردیس قزوین به شرح زیر است:

در خصوص گزارش شماره ۹۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۹ شرکت تیم پالایش نفت بندرعباس ،در بازی مقابل تیم پردیس قزوین که مقرر بوده در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۷ در شهر قزوین برگزار شود با این توضیح که مقرر بوده در مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۷ بازی هفته ۱۹ لیگ برتر فوتسال برگزار شود لکن به لحاظ شرایط جوی و لغو برخی پرواز‌ها با تصمیم سازمان لیگ فوتسال مصوب می‌گردد که بازی در مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۸ برگزار شود لکن تیم پالایش نفت بندرعباس حاضر نمی‌گردد حال با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و مفاد اظهارات طرفین در جلسه وبیناری مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۸ و دلایل و مدارک ابرازی طرفین به ویژه باشگاه پالایش نفت بندرعباس از جمله خرید بلیط‌های مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ برای بازی ۱۴۰۴/۹/۲۷ و خرید بلیط‌های مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۸ برای بازی ۱۴۰۴/۹/۲۸ (از جمله وجود سیلاب و باران شدید)) امکان فراهم نمودن مقدمات حضور و اینکه بعد مسافت طولانی شهر مبدا و مقصد به تشخیص اعضای کمیته انضباطی مورد ما نحن فیه از جمله مصادیق قوه قاهره ((غیر قابل پیش‌بینی، اجتناب ناپذیر و ناظر بر آینده)) بوده و قصوری از ناحیه باشگاه طرف گزارش احراز نمی‌گردد. فلذا مستند به ماده ۶۲ مقررات انضباطی حکم بر برائت مسابقه مذکور در زمان و مکان تعیین شده توسط سازمان لیگ فوتسال صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف می‌باشد.