مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اعلام خبر قلع و قمع ۴۲۰۰ متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در ساری، به متخلفان اخطار جدی داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، یک بنای غیرمجاز به مساحت ۲۰۰ متر مربع و یک فقره اراضی کشاورزی به مساحت ۴ هزار متر مربع در حوزه فعالیت مرکز جهادکشاورزی سمسکنده، طبق رای قطعی قضایی قلع و قمع شد.
سید اسماعیل علوی با هشدار صریح افزود: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی بدون اغماض و فوری قلع و قمع خواهد شد و متخلفان به شدت تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از شهروندان و کشاورزان خواست تا ضمن رعایت قانون، موارد تخلف را سریعاً گزارش دهند تا از تضییع حقوق قانونی کشاورزان جلوگیری شود.
علوی تصریح کرد: این اقدامات مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اجرا شد و نشاندهنده اراده جدی دستگاههای ذیربط در جلوگیری از تصرف غیرقانونی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.
وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اجرای سریع و دقیق این احکام قضایی، پیام روشنی به متخلفان احتمالی ارسال کرده است: حفاظت از منابع ملی و اراضی کشاورزی در اولویت اصلی قرار دارد.
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری اعلام کرد که نظارتهای میدانی و حقوقی بر تمامی اراضی کشاورزی ادامه دارد و از شهروندان درخواست میشود با مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، موضوع را به مراکز جهاد کشاورزی گزارش دهند.
این اقدامات در راستای حفظ امنیت غذایی، حمایت از کشاورزان قانونی و صیانت از سرمایههای ملی، نمونهای از اجرای دقیق قوانین کشاورزی و مقابله با تغییرات غیرمجاز اراضی است.