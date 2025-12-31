پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان بر ضرورت تقویت اختیارات اقتصادی استانها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان در نشست، معاونین استانداران اقتصادی با وزیر کشور، با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات اقتصادی استانها، گفت: با وجود مجوز هیئت وزیران برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، بهدلیل بهروزرسانی نشدن سامانهها، اجرای این مصوبه با مشکل مواجه شده است.
مرادخانی با اشاره به نقش استانها در تنظیم بازار افزود: در حالی که مدیریت بازار در استانها بر عهده ستاد تنظیم بازار است، اختیارات لازم از جمله تعیین قیمت برخی کالاهای اساسی مانند نان به استانها واگذار نشده و این موضوع کارآمدی سیاستهای کنترلی را کاهش داده است.
معاون استاندار زنجان با اشاره به عملکرد استان در حوزه سرمایهگذاری، از بهرهبرداری طرحهای صنعتی و کشاورزی و صدور دهها همت جواز تأسیس خبر داد و گفت: بخشی از پروژههای نیمهتمام با پیشرفت بالای فیزیکی، نیازمند حمایت جدی در حوزه تأمین مالی هستند.
مرادخانی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از محورهای اصلی رشد اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: با اجرای پروژههای بزرگ خورشیدی، زنجان تا پایان سال آینده به یکی از قطبهای تولید انرژی خورشیدی کشور تبدیل خواهد شد.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان و تقویت دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد و گفت: توسعه ارتباطات تجاری منطقهای و برگزاری نمایشگاههای بینالمللی از جمله نمایشگاه ایران–ترکیه، در راستای جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصادی استان در دستور کار قرار دارد.