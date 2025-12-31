کودکان، افرادسالمند، زنان باردار و همچنین افراد دارای بیماریهای زمینه ای قلبی و ریوی از حضور در اماکن و فضاهای باز خودداری نمایند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان و بنا به توصیه هدانشگاه علوم پزشکی کرمان،کودکان، افرادسالمند، زنان باردار و همچنین افراد دارای بیماریهای زمینه ای قلبی و ریوی از حضور در اماکن و فضاهای باز خودداری نمایند و در صورت ضرورت به حضور در این اماکن بااستفاده از ماسک و یا پارچه مرطوب و قرار دادن آن در جلوی دهان و بینی در این اماکن حضور یابند.

تمامی افراد جامعه حتی المقدور ازحضور غیرضروری در فضاهای باز خودداری نمایند.

در زمان حضور در هواي آزاد و خارج از منزل از دويدن و فعاليت هايي كه منجر به افزايش تعداد تنفس فرد مي شود خودداري کنند.

بيماران مبتلا به آسم و افرادي كه به دليل گرد و غبار دچار تنگي نفس، سرفه هاي مكرر و درد قفسه سينه مي گردند، در صورت تداوم علائم با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته و یا به پزشك مراجعه نمايند و برنامه درماني خود را ادامه دهند.

عابران پیاده حین عبور از عرض معابر با احتیاط عمل کرده و از لباس روشن استفاده نمایند.

توصیه می گردد در زمان ایجاد گرد و غبار از مایعات، میوه ها و سبزیجات با هدف افزایش سرعت و میزان دفع سموم بیشتر استفاده شود.

بدلیل کاهش دید افقی و احتمال وقوع حوادث ترافیکی حتی الامکان از رانندگی و انجام اموری که نیازمند برخورداری از دقت و دید کافی می باشد خودداری گردد و در صورت نیاز، رانندگی با چراغ روشن انجام شود.

در محیط های مسکونی و اداری از باز کردن درب و پنجره ها خودداری نمایید و درب و پنجره ها را با نوار درزگیر یا پارچه و... عایق نمایید.