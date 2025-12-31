به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ همایش ندای قرآن از دیار علویان با هدف تجلیل از تفسیر شریف تسنیم اثر ماندگار آیت الله جوادی آملی از صبح امروز در ساری آغاز شد.

دبیر همایش ندای قرآن در دیار علویان با بیان اینکه تفسیر «تسنیم» با هدف پیوند دادن فهم قرآنی با مسائل روز جامعه، طی ۴۰ سال در قالب ۸۰ جلد از سوی آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید تدوین شده است، گفت: این تفسیر شریف بر مبنای آیه به آیه، عقل و منطق و روایت است.

غلامعلی شیخی با ذکر این نکته که مقام معظم رهبری تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی را «تفسیری که قابل خلاصه شدن نیست» توصیف کرد و گفت: رهبری فرمودند حوزه علمیه قم وامدار این شخصیت بزرگ علمی است.

وی با بیان این که ۷۰۰ نفر از شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی در همایش ندای قرآن در دیار علویان ساری دعوت هستند، بیان داشت: آیت الله جوادی آملی دارای ۳۰۰ اثر ماندگار است و به عنوان فخر جهان اسلام معرفی می‌شوند.

استاندار مازندران در پیامی که معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران آن را قرائت کرد حضرت آیت الله جوادی آملی را عالمی ربانی حکیمی الهی و فقیه دانست که اثر تنسیم ایشان سیری از قرآن در تفسیر وجود انسان است که در هر سطر آن عقل و وحی در کنار هم نشسته و روح و معنا به گفت‌و‌گو می‌نشینند.

یونسی در این پیام با اشاره به اینکه آیت الله جوادی آملی فقیهی است که فلسفه را از جدل به ایمان در ِآورد و عقل را تا آستانه عشق بالا برد گفت: مازندران به وجود ایشان مفتخر است.

استاندار مازندران حضزت آیت الله جوادی آملی را از ذخایر علمی ومعنوی حوزه و از چهر‌های برجسته‌ای دانستند که عقل عرفان و ایمان را در وجود خود جمع کرده‌اند.

وی تاکید کرد: اندیشه های آیت الله جوادی آملی باید چراغ راه استان قرار گیرد و تسنیم این صدای ماتدگار قرآن در زمانه حاضر به همگان معرفی شود.