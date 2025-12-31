پخش زنده
همایش ندای قرآن از دیار علویان با هدف تجلیل از تفسیر شریف تسنیم اثر ماندگار آیت الله جوادی آملی در ساری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ همایش ندای قرآن از دیار علویان با هدف تجلیل از تفسیر شریف تسنیم اثر ماندگار آیت الله جوادی آملی از صبح امروز در ساری آغاز شد.
استاندار مازندران در پیامی که معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران آن را قرائت کرد حضرت آیت الله جوادی آملی را عالمی ربانی حکیمی الهی و فقیه دانست که اثر تنسیم ایشان سیری از قرآن در تفسیر وجود انسان است که در هر سطر آن عقل و وحی در کنار هم نشسته و روح و معنا به گفتوگو مینشینند.
یونسی در این پیام با اشاره به اینکه آیت الله جوادی آملی فقیهی است که فلسفه را از جدل به ایمان در ِآورد و عقل را تا آستانه عشق بالا برد گفت: مازندران به وجود ایشان مفتخر است.
استاندار مازندران حضزت آیت الله جوادی آملی را از ذخایر علمی ومعنوی حوزه و از چهرهای برجستهای دانستند که عقل عرفان و ایمان را در وجود خود جمع کردهاند.
وی تاکید کرد: اندیشه های آیت الله جوادی آملی باید چراغ راه استان قرار گیرد و تسنیم این صدای ماتدگار قرآن در زمانه حاضر به همگان معرفی شود.