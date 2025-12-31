به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، پس از برگزاری دوره تبیین و تشریح طرح «اتقان» با حضور مدرسان استانی، معاونان آموزش ابتدایی و رؤسای ادارات قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش از ۱۸ استان که هفته گذشته در اردوگاه شهیدباهنر انجام شد، شرکت‌کنندگان در این دوره پس از بازگشت به استان‌های خود، از هفته جاری اجرای این طرح را به طور رسمی آغاز کردند.

میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در مراسم پایانی دوره تبیین، طرح «اتقان» را گامی بلند به سوی ساماندهی ملی و کیفیت‌بخشی به آموزش قرآن در مدارس توصیف کرد.

آقای باقری گفت: خوشبختانه امروز با پشتوانه کتاب درسی مصوب، منسجم و کارشناسی‌شده و همچنین همراهی مربیان دلسوز و متعهد، بستری بی‌نظیر برای تربیت نسل قرآنی فراهم کرده‌ایم و بر این اساس تمرکز ما بر جذابیت، صحت و کارآمدی آموزش است.

وی به محور‌های امیدبخش اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: از جمله این محورها، انتخاب مربیان شایسته و توانمند در اجرای آن است که با توجه به اهمیت این موضوع در روند گزینش مربیان مسلط بر کتاب درسی و آشنا با روانشناسی کودک، انتخاب شدند؛ در حقیقت مربیان این طرح، سفیران انس و علاقه به قرآن در کلاس‌های درس هستند و تخصص و تعهد آنها، تضمینی برای موفقیت این حرکت ملی خواهد بود.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر برگزاری دوره‌های تربیت مربی با کیفیت و پشتیبانی مستمر، به روند اجرای این طرح پس از مراجعت مدیران و معاونان شرکت کننده در دوره پرداخت و ادامه داد: بعد از اتمام آموزش مدرسان و مربیان، هر معلم در دورۀ ۷۲ ساعته آموزشی (ترکیبی از حضوری و غیرحضوری) شرکت خواهد کرد که شامل آموزش روش‌های نوین تدریس، رفع چالش‌های کلاسی و تمرین عملی است و این دوره با نظارت و پشتیبانی کامل همراه خواهد بود تا مربیان با اطمینان و آمادگی کامل وارد کلاس‌های درس شوند.

آقای باقری در پایان دربارۀ توفیق صددرصدی اجرای این طرح ابراز امیدواری کرد و افزود: از همه مجریان تقاضا می‌شود با روحیه‌ای جهادی و امیدوار، فرآیند جذب، آموزش و به‌کارگیری مربیان را سرعت بخشیده و این حرکت تربیتی را به بهترین شکل ممکن پیش ببرند.

در این مراسم همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین لطیفی؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی با اشاره به سخن پیامبر اکرم (ص) درباره آسان‌گیری و بشارت‌دادن در تبلیغ دین، گفت: ما تلاش می‌کنیم تا کلاس قرآن برای دانش‌آموزان، جذاب، دلنشین و خاطره‌انگیز باشد. آموزش قرآن باید با شادی و محبت همراه شود تا دانش‌آموزان، قرآن را نه‌فقط یک درس، بلکه کتابی دوست‌داشتنی و همراهِ زندگی بدانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین لطیفی با تحسین تلاش‌های دست‌اندرکاران در اجرای این طرح افزود: خوشبختانه امروز در وزارت آموزش و پرورش، از ستاد تا مدرسه، اعتقاد راسخ به اهمیت آموزش قرآن همراه با جذابیت وجود دارد. هدف ما این است که انس با قرآن ایجاد شود.

وی با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح ادامه داد: اگر دانش‌آموز در دوران کودکی با قرآن مأنوس شود و آن را دوست بدارد، در آینده خود، مشتاق روخوانی، درک و عمل به آن خواهد شد. این انس، بهترین سرمایه‌ای است که می‌توانیم به نسل آینده هدیه دهیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان خطاب به شرکت‌کنندگان در این دوره اضافه کرد: شما پیشگامان این تحول تربیتی هستید. موفقیت اتقان در گروی نگاه پُرمهر و خلاقیت شماست. ما با هم می‌توانیم انس با قرآن را در مدارس، پُر‌رنگ‌تر کنیم.