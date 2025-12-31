معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: با تصویب مجلس از سال آینده پیش دبستانی به دوره ابتدایی افزوده می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ موسی الرضا کفاش گفت: اجباری شدن دورۀ پیش دبستانی و ورود کودکان به این دوره از ۵ سالگی، طرح جدید کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی است که در صورت تصویب، از سال آینده اجرایی می‌شود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش چندان موافق این طرح نیست، افزود: در طرح تقویت نظام آموزش و پرورش قرار شده، پیش دبستانی به دوره رسمی ابتدایی افزوده شود.

کفاش گفت: پیشنهاد شده که دوره ابتدایی با پیش دبستانی ۶ سال شود. یعنی یکسال پیش دبستانی و ۵ سال نیز دوره ابتدایی.

وی گفت: آموزش و پرورش معتقد است اقتضائات و شرایط دوره پیش دبستانی با دوره ابتدایی متفاوت است، به همین علت آموزش و پرورش با این طرح موافق نیست.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: اگر طرح اجباری شدن دورۀ پیش دبستانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و به عنوان قانون ابلاغ شود، آموزش و پرورش نیز ملزم به اجراست.