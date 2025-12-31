پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: با نفوذ سامانه بارشی از عصر جمعه، استان شاهد بارش برف و باران خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی اعلام کرد: شب گذشته استان شاهد سرمای شدید بود و حداقل دما در آوج به ۱۰ درجه زیر صفر و در قزوین به ۸ درجه زیر صفر رسید.
وی افزود: پیشبینی میشود امروز و فردا با گذر امواج تراز میانی، در برخی ساعات افزایش ابر در سطح منطقه رخ دهد.
آخوندی خاطرنشان کرد: از بعدازظهر جمعه تا بعدازظهر شنبه با ورود سامانه بارشی و نفوذ زبانه پرفشار، ضمن شمالی شدن جریانها و کاهش دمای احساسی، در برخی مناطق بهویژه ارتفاعات شاهد بارش برف و باران خواهیم بود.
به گفته کارشناس هواشناسی، بارشها در مناطق کوهستانی و سردسیر بهصورت برف و با احتمال کولاک پیشبینی میشود.