استاندار خوزستان در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در ایذه، با تسلیت جان باختن تعدادی از هموطنان در سیلاب اخیر، بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق این حادثه، ارزیابی کامل خسارات و اجرای تمهیدات فوری برای اسکان آسیب‌دیدگان و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمدرضا موالی‌زاده، شامگاه سه‌شنبه ۹ دی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در فرمانداری ایذه گفت: نخستین اولویت در پی سیلاب اخیر، انجام آسیب‌شناسی دقیق در شهر و روستا‌های متأثر از این حادثه است.

وی با تسلیت جان‌باختن تعدادی از هموطنان در شهرستان‌های ایذه و باغملک افزود: چهار نفر در ایذه و یک نفر در باغملک بر اثر این حادثه جان خود را از دست دادند و مراتب همدردی دولت و شخص ریاست‌جمهوری به خانواده‌های داغدار ابلاغ شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به دستورات مستقیم معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر بسیج تمام امکانات ملی و استانی تصریح کرد: رسیدگی فوری و با حساسیت ویژه به وضعیت آسیب‌دیدگان در دست اجرای کامل است.

وی با اشاره به اقدامات فوری انجام شده افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان ۲۰ دستگاه ترانس برق و اداره‌کل راهاری یک دستگاه لودر برای بازگشایی راه‌های مواصلاتی ایذه اختصاص داده است.

استاندار خوزستان اعلام کرد: سطح آب در خیابان‌های اصلی ایذه فروکش کرده و عملیات تخلیه آب از منازل به پایان رسیده است.

وی در تشریح اقدامات جاری گفت: اسکان اضطراری، توزیع اقلام اولیه، آبرسانی سیار و پاکسازی به طور مستمر در حال اجراست و اولویت بعدی، بازسازی سریع زیرساخت‌های تخریب‌شده آب و راه خواهد بود.

موالی‌زاده با اشاره به تشکیل یک کارگروه ویژه برای آسیب‌شناسی گفت: این کارگروه موظف است عملکرد دستگاه‌های مربوطه را بررسی و نقاط قوت و ضعف را به طور کامل مشخص کند.

وی دومین اولویت را ارزیابی جامع و جمع‌بندی کلیه خسارات وارده عنوان کرد و گفت: خسارات به منازل مسکونی، زمین‌های کشاورزی، دام‌ها و سایر اموال مردم باید به سرعت و دقت برآورد شود تا مبنای اقدامات حمایتی و جبرانی قرار گیرد.

استاندار خوزستان در پاسخ به پرسشی درباره اسکان آسیب‌دیدگان اظهار داشت: حدود ۱۰۰۰ واحد مسکونی در شهر و روستا‌های ایذه آسیب دیده که از این تعداد حدود ۴۰۰ واحد در شهر و ۶۰۰ واحد در روستا‌ها هستند.

وی افزود: عملیات پاکسازی و شستشوی این منازل با مشارکت سپاه، بسیج، شهرداری و کلیه دستگاه‌های خدمات‌رسان با سرعت در حال انجام است تا شرایط برای بازگشت سریع و اسکان پایدار مردم در منازل خودشان فراهم شود.

موالی‌زاده در خصوص جستجوی مفقودین نیز خاطرنشان کرد: تیم‌های امدادی بی‌وقفه در حال جست‌و‌جو هستند و امیدواریم هرچه سریع‌تر این عملیات به نتیجه برسد. وقوع چنین حوادث تلخی برای همه ما بسیار دردناک است.

وی بر لزوم تمرکز جدی بر اقدامات پیشگیرانه تأکید و بیان کرد: باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا با انجام اقدامات لازم در بخش‌های مختلف، از تکرار چنین حوادث تلخ و تلفات جانی پیشگیری کنیم.