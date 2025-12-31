پخش زنده
استاندار خوزستان در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در ایذه، با تسلیت جان باختن تعدادی از هموطنان در سیلاب اخیر، بر ضرورت آسیبشناسی دقیق این حادثه، ارزیابی کامل خسارات و اجرای تمهیدات فوری برای اسکان آسیبدیدگان و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمدرضا موالیزاده، شامگاه سهشنبه ۹ دی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در فرمانداری ایذه گفت: نخستین اولویت در پی سیلاب اخیر، انجام آسیبشناسی دقیق در شهر و روستاهای متأثر از این حادثه است.
وی با تسلیت جانباختن تعدادی از هموطنان در شهرستانهای ایذه و باغملک افزود: چهار نفر در ایذه و یک نفر در باغملک بر اثر این حادثه جان خود را از دست دادند و مراتب همدردی دولت و شخص ریاستجمهوری به خانوادههای داغدار ابلاغ شده است.
استاندار خوزستان با اشاره به دستورات مستقیم معاون اول رییسجمهور مبنی بر بسیج تمام امکانات ملی و استانی تصریح کرد: رسیدگی فوری و با حساسیت ویژه به وضعیت آسیبدیدگان در دست اجرای کامل است.
وی با اشاره به اقدامات فوری انجام شده افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان ۲۰ دستگاه ترانس برق و ادارهکل راهاری یک دستگاه لودر برای بازگشایی راههای مواصلاتی ایذه اختصاص داده است.
استاندار خوزستان اعلام کرد: سطح آب در خیابانهای اصلی ایذه فروکش کرده و عملیات تخلیه آب از منازل به پایان رسیده است.
وی در تشریح اقدامات جاری گفت: اسکان اضطراری، توزیع اقلام اولیه، آبرسانی سیار و پاکسازی به طور مستمر در حال اجراست و اولویت بعدی، بازسازی سریع زیرساختهای تخریبشده آب و راه خواهد بود.
موالیزاده با اشاره به تشکیل یک کارگروه ویژه برای آسیبشناسی گفت: این کارگروه موظف است عملکرد دستگاههای مربوطه را بررسی و نقاط قوت و ضعف را به طور کامل مشخص کند.
وی دومین اولویت را ارزیابی جامع و جمعبندی کلیه خسارات وارده عنوان کرد و گفت: خسارات به منازل مسکونی، زمینهای کشاورزی، دامها و سایر اموال مردم باید به سرعت و دقت برآورد شود تا مبنای اقدامات حمایتی و جبرانی قرار گیرد.
استاندار خوزستان در پاسخ به پرسشی درباره اسکان آسیبدیدگان اظهار داشت: حدود ۱۰۰۰ واحد مسکونی در شهر و روستاهای ایذه آسیب دیده که از این تعداد حدود ۴۰۰ واحد در شهر و ۶۰۰ واحد در روستاها هستند.
وی افزود: عملیات پاکسازی و شستشوی این منازل با مشارکت سپاه، بسیج، شهرداری و کلیه دستگاههای خدماترسان با سرعت در حال انجام است تا شرایط برای بازگشت سریع و اسکان پایدار مردم در منازل خودشان فراهم شود.
موالیزاده در خصوص جستجوی مفقودین نیز خاطرنشان کرد: تیمهای امدادی بیوقفه در حال جستوجو هستند و امیدواریم هرچه سریعتر این عملیات به نتیجه برسد. وقوع چنین حوادث تلخی برای همه ما بسیار دردناک است.
وی بر لزوم تمرکز جدی بر اقدامات پیشگیرانه تأکید و بیان کرد: باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا با انجام اقدامات لازم در بخشهای مختلف، از تکرار چنین حوادث تلخ و تلفات جانی پیشگیری کنیم.