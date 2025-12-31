دبیر اشراف کلی سازمان بسیج مستضعفین گفت: سند راهبردی بسیج از مواردی است که به‌صورت جدی، اجرای آن را پیگیری می‌کنیم تا ارتقای این سازمان انقلابی را رقم بزنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «مقداد فرمانی» دبیر اشراف کلی سازمان بسیج مستضعفین و دبیر جشنواره مالک اشتر بسیج، در دهمین دوره این جشنواره که صبح امروز (چهارشنبه) در سالن پنج آذر سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس منویات فرمانده معظم کل قوا، بسیج می‌کوشد که با پایش فعالیت‌ها، مسیری روشن برای پیشبرد انقلاب اسلامی ترسیم کند.

سردار فرمانی ادامه داد: بسیج نقش راهبردی در ایجاد انسجام و اثربخشی فعالیت‌ها دارد که در همین زمینه کارگروه تخصصی «عطر ولایت» ایجاد شده و هدف آن انجام تکالیفی است که فرمانده معظم کل قوا بر عهده این مجموعه قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه کارگروه‌های تخصصی مجموعه ابعاد مختلفی دارد، افزود: سند راهبردی بسیج یکی از مواردی است که سازمان بسیج مستضعفین به‌صورت جدی اجرایی شدن آن را پیگیری می‌کند تا ارتقای این سازمان انقلابی را رقم بزند.

دبیر اشراف کلی سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: سامانه پایشگر بسیج در ۳۱ استان و ۵۳۵ ناحیه به‌کارگیری و نتایج آن در قالب دو هزار و ۲۰۰ شاخص کمّی و کیفی ترسیم شد.

سردار فرمانی با اشاره به اهمیت نظارت در مقوله اشراف، بیان کرد: نظارت دقیق، یکی از پارامتر‌های عملکرد ناحیه‌های بسیج است تا مشکلات و نیاز‌ها از نزدیک لمس و پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جشنواره مالک اشتر بسیج، گفت: هدف از برگزاری این جشنواره به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های مردمی و ترویج الگو‌های موفق سازمانی است.

دبیر دهمین جشنواره مالک اشتر بسیج اظهار داشت: امروز از ۹۱۹ نفر از الگو‌های برتر تجلیل می‌شود که ۲۸۶ نفر از آنان عضویت سازمانی و ۶۳۳ نفر هم عضویت غیرسازمانی دارند.

سردار فرمانی در پایان خاطرنشان کرد: پیامدسنجی به‌عنوان گامی راهبردی برای تکمیل رصد و پایش شناخته می‌شود و تاکنون ۳۳ پروژه پیامدسنجی، حتی در شرایط جنگی اجرا شده است.