مردی خشمگین در انگلیس با دیلم به پنج نفر از جمله یک زن در بیمارستان نیوتن در مرسی ساید حمله و به بیمارستان نیز خساراتی وارد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پلیس انگلیس اعلام کرد تحقیقات درباره جوانی بیست ساله را که به جرم جنایی و ایجاد آشوب و وارد کردن جراحت عمدی به پنج نفر دستیگر شده آغاز کرده است.

پلیس مرسی‌ساید اعلام کرد گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد این مرد جوان برای گرفتن وقت از پزشک به بیمارستان نیوتون مراجعه کرد، اما درخواستش رد و از او خواسته شد آنجا را ترک کند که در این شرایط او "به شدت آشفته و خشمگین" شد.

پلیس انگلیس مهاجم را اصالتا افغانستانی معرفی کرده و افزوده است تصور نمی‌شود جراحات مجروحان تهدیدکننده زندگی آنان باشد و در حال درمان هستند.

پس از اینکه شمار افراد منتظر درمان در بیمارستان‌های دولتی انگلیس به طور بی سابقه‌ای افزایش یافت، گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان درگیری در این بیمارستان‌ها نیز به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است.

بر اساس تازه ترن گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس هم اکنون بیش از هفت میلیون و سیصد هزار بیمار در فهرست انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورقرار دارند.

دولت انگلیس با انتقاد شدید نمایندگان مجلس برای آنچه ناکامی در کاهش صف انتظار بیماران خواندند مواجه است و به تازگی بار دیگر وعده داد صف بیماران منتظر درمان را در این کشور کاهش دهد.