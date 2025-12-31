بر اثر بارش سنگین برف و کولاک شدید در منطقه کوهسار سلماس، راه ارتباطی ۵۳ روستا به طور کامل مسدود شد.

بخشدار کوهسار سلماس با تأیید این خبر اظهار کرد: به‌دنبال بارش‌های اخیر و انباشت برف در محور‌های روستایی، راه ارتباطی این تعداد روستا بسته شده است.

سعید حقیقی افزود: نیرو‌های راهداری با به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین در حال تلاش برای بازگشایی مسیر‌ها و برقراری ارتباط روستا‌ها با مرکز شهرستان هستند.

بخشدار کوهسار با اشاره به تداوم عملیات برف‌روبی گفت: اولویت اصلی، بازگشایی مسیر‌های اصلی و امدادرسانی به روستا‌های دارای شرایط بحرانی است و از شهروندان درخواست می‌شود تا بهبود کامل شرایط جوی از تردد‌های غیرضروری خودداری کنند.

بارش برف در سلماس همچنان در مناطق کوهسار ادامه دارد.