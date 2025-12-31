پخش زنده
امروز: -
بر اثر بارش سنگین برف و کولاک شدید در منطقه کوهسار سلماس، راه ارتباطی ۵۳ روستا به طور کامل مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بر اثر بارش سنگین برف و کولاک شدید در منطقه کوهسار سلماس، راه ارتباطی ۵۳ روستا به طور کامل مسدود شد.
بخشدار کوهسار سلماس با تأیید این خبر اظهار کرد: بهدنبال بارشهای اخیر و انباشت برف در محورهای روستایی، راه ارتباطی این تعداد روستا بسته شده است.
سعید حقیقی افزود: نیروهای راهداری با بهکارگیری ماشینآلات سنگین در حال تلاش برای بازگشایی مسیرها و برقراری ارتباط روستاها با مرکز شهرستان هستند.
بخشدار کوهسار با اشاره به تداوم عملیات برفروبی گفت: اولویت اصلی، بازگشایی مسیرهای اصلی و امدادرسانی به روستاهای دارای شرایط بحرانی است و از شهروندان درخواست میشود تا بهبود کامل شرایط جوی از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.
بارش برف در سلماس همچنان در مناطق کوهسار ادامه دارد.