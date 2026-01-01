به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد رضا رمضانی در حاشیه بازدید از روند نصب کنتور‌های هوشمند برای مشترکان با بیان این که بیش از ۲۴ هزار کنتور در استان باید هوشمند شوند، ادامه داد: اقدامات لازم برای ۳ بخش کشاورزی، صنعتی، اداری، تجاری و خانگی بالای ۱.۵ کیلووات ساعت صورت گرفته است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۱ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان نصب شده است.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد که همه گروه‌های اجرایی اقدامات لازم را تسریع در نصب کنتور‌های هوشمند انجام دهند تا پایان سال آمار نصب کنتور‌های هوشمند افزایش پیدا کند.