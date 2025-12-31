پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد انتخابات صداوسیما تاکید کرد: اجرای دو کلانطرح «شبکه استانی شورا» با هدف تمرکز تخصصی بر موضوع انتخابات و «سامانه آرا» برای فراهمکردن امکان تبلیغات برابر و عادلانه همه داوطلبان، نشاندهنده رویکردی نو در عرصه رسانهای انتخابات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برمک بیات دبیر ستاد انتخابات سازمان صداوسیما در یادداشتی نوشت؛ هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود را باید یکی از نقاط عطف مهم در روند مردمسالاری محلی کشور دانست؛ انتخاباتی که نهتنها از منظر ساختار اجرایی، بلکه از حیث شرایط زمانی و اجتماعی نیز واجد ویژگیهای کمسابقهای است.
این دوره، نخستین انتخابات پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به شمار میرود؛ رخدادی که فضای عمومی جامعه را با تجربهای تلخ، اما وحدتآفرین مواجه ساخت و اکنون انتخابات شوراها میتواند به نمادی از بازگشت آرامش، ثبات و تداوم حیات مدنی کشور تبدیل شود.
از سوی دیگر، برگزاری مستقل انتخابات شوراها برای نخستین بار، اهمیت مشارکت مردمی را دوچندان کرده است. در این دوره، شوراها بدون همزمانی با انتخابات ریاستجمهوری یا مجلس برگزار میشوند و همین استقلال، نگاهها را مستقیماً به جایگاه شوراها بهعنوان نهادهای تصمیمساز محلی معطوف میکند. مشارکت فعال شهروندان در چنین شرایطی، نهتنها پشتوانهای برای مشروعیت شوراهاست، بلکه پیامی روشن از اعتماد عمومی به سازوکارهای قانونی و نقشآفرینی مردم در اداره امور محلی مخابره میکند.
ویژگیهای فنی و اجرایی این دوره نیز بر اهمیت آن افزوده است. برگزاری انتخابات بهصورت تمامالکترونیک، گامی مهم در مسیر شفافیت، دقت و تسهیل مشارکت به شمار میرود و میتواند تجربهای نوین از رأیدادن را برای شهروندان رقم بزند. همچنین، تناسبی بودن انتخابات شوراها در تهران، تغییری بنیادین در شیوه توزیع کرسیها ایجاد میکند؛ تغییری که با هدف نمایندگی عادلانهتر سلایق و جریانهای اجتماعی طراحی شده و میتواند به افزایش احساس اثربخشی رأی مردم منجر شود.
در چنین بستری، نقش رسانه ملی در افزایش مشارکت و آگاهیبخشی عمومی، نقشی کلیدی و غیرقابل انکار است. صداوسیما با درک اهمیت این مقطع، با دستور رییس محترم سازمان و معاون محترم سیاسی؛ با هم افزایی همه حوزههای زیرساختی و محتوایی؛ برنامهها و طرحهای ویژهای را با هدف افزایش رقابت میان احزاب قانونی در انتخابات تناسبی تهران و همچنین کلان شهرها و طرحهایی برای همه حوزههای انتخابیه، بارعایت عدالت در دستور کار قرار داده است؛ از پوشش گسترده محتوایی در شبکههای رادیویی و تلویزیونی ملی و استانی گرفته تا حضور فعال در فضای مجازی.
افزون بر این، اجرای دو کلانطرح «شبکه استانی شورا» با هدف تمرکز تخصصی بر موضوع انتخابات و «سامانه آرا» برای فراهمکردن امکان تبلیغات برابر و عادلانه همه داوطلبان، نشاندهنده رویکردی نو و مسئولانه در عرصه رسانهای انتخابات است تا این انتخابات "پرشور و رقابتی" کمتر از ۵ ماه دیگر برگزار شود.
مجموع این عوامل، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی را به فرصتی مهم برای تقویت سرمایه اجتماعی، بازتعریف نقش نهادهای محلی و نمایش بلوغ ساختارهای اجرایی کشور تبدیل کرده است. مشارکت گسترده مردم در این انتخابات، نهتنها تضمینکننده کارآمدی شوراها در سالهای پیشرو خواهد بود، بلکه پیام روشنی از پویایی جامعه و تداوم مسیر مردمسالاری، حتی پس از عبور از بحرانها، به همراه خواهد داشت.